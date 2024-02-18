Encontrado corpo de motorista de aplicativo desaparecido há uma semana

Policiais fazem buscas no local onde o corpo do motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira (destaque) foi encontrado Crédito: Divulgação e Redes Sociais

O corpo do mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, de 28 anos, foi encontrado na noite de sábado (17) em um barranco às margens da ES 120, em Padre Mathias, Cariacica. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (11), quando havia saído para trabalhar.

Um dos suspeitos de ter matado Jonata foi preso na casa de parentes, em Cariacica, na tarde de sábado (17), e teria indicado a localização do corpo, que estava em um barranco às margens da rodovia, em adiantado estado de decomposição. Em um vídeo divulgado pela polícia, o suspeito aparece com os braços engessados porque teria sido espancado por criminosos na região onde mora.

Conforme informações iniciais, o motorista foi morto por estrangulamento, em um caso de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Jonata deixa esposa e três filhos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, confirmou a prisão de um dos suspeitos e informou que a polícia mantém buscas por outros dois suspeitos de terem envolvimento no crime. E acrescentou que novas informações serão fornecidas em entrevista coletiva a ser realizada na manhã de segunda-feira (19). "Estamos fazendo o possível para colocar os envolvidos atrás das grades", publicou Ricas em sua conta no Instagram.

Entenda o caso

O mecânico e motorista de aplicativo Jonata de Souza Oliveira, de 28 anos , estava desaparecido desde o último domingo (11). Segundo a esposa Tainá Neves de Oliveira, ele teria saído para trabalhar por volta das 17h e feito um último contato com ela às 20h. Depois disso, ele parou de responder a todos e não retornou no horário de costume, à meia-noite.

A família recorreu à seguradora do veículo para ter a localização e achou o carro abandonado, em Nova Esperança, Cariacica, sem o motorista e os pertences dele.

De acordo com a esposa, Jonata havia passado mal no domingo (11) pela manhã e chegou a ser levado a uma unidade de Pronto Atendimento (PA). Depois disso, às 15h, foi até a casa da sogra para descansar. Mais tarde, às 17h, já se sentindo bem, saiu para trabalhar como motorista de aplicativo. Tainá contou que chegou a fazer contato com o marido às 20h48. Depois disso, porém, ele parou de responder.

Jonata costumava, como relatou Tainá, voltar para casa por volta da meia-noite. Às 2h da manhã, como ele ainda não tinha retornado, a família saiu para procurá-lo, recorrendo à seguradora de veículo para ter a localização. A empresa forneceu pontos por onde ele teria passado.

"Primeiro, até mandaram a gente para outro bairro. Chegamos lá, não encontramos nada. Aí, de lá mesmo, pedimos e eles mandaram outro local. Foi quando achamos o carro em Nova Esperança (Cariacica) sem nada. Sem ele, sem documentos e pertences", disse Tainá.

Na sexta-feira (16), Polícia Civil havia informado que o desaparecimento do jovem estava sendo investigado como latrocínio – roubo seguido de morte. Também na sexta (16), por vídeo, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Eugênio Ricas, ressaltou que principais suspeitos do crime já tinham sido identificados.

"As investigações estão adiantadas. [...] O que a gente espera é que, nos próximos dias, a gente consiga dar uma resposta para a sociedade, com a prisão desses criminosos e com a identificação do local onde o Jonata está", afirmou Ricas .

Ricas disse ainda que familiares e representantes da categoria dos motoristas de aplicativo se encontraram com as forças de segurança na sexta (16), a fim de obter atualizações sobre as diligências do caso.

Com informações de Caique Verli da TV Gazeta.