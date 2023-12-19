Motorista de aplicativo é baleado ao fugir de assalto em Cariacica

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi baleado ao acelerar o carro para fugir de uma tentativa de assalto no bairro Campo Grande, em Cariacica, na madrugada desta terça-feira (19). Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A Polícia Militar informou que a vítima contou aos policiais que no momento do crime, trafegava no bairro quando foi interceptado por quatro suspeitos a bordo de um Hyundai HB20, que anunciaram assalto.
O motorista de aplicativo disse aos militares que se assustou e acelerou o veículo na tentativa de fugir, momento em que os criminosos atiraram e um dos disparos o atingiu no ombro. A vítima conseguiu seguir dirigindo até o hospital, onde uma viatura da PM foi acionada.
Procurada, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.