Homem é esfaqueado na rua e suspeito foge sujo de sangue no ES

Após obter a informação para onde o autor do crime havia fugido, os policiais realizaram um cerco ao redor da residência dele e, pela janela, observaram que o homem estava no interior do imóvel. Ao avistar os militares, o acusado saiu com as mãos para cima. Questionado sobre o crime, disse que estava com a faca na mão e que a vítima teria caído por cima dele, causando o ferimento. O homem confirmou que fugiu após o fato, deixando a faca caída no local.