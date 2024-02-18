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Em Santos Dummont

PM é preso por ameaçar e agredir namorada em Vila Velha

Conforme informações da polícia, a mulher agredida apresentava escoriação no braço direito, mas se recusou a receber atendimento médico

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2024 às 18:33
Um policial militar de 34 anos foi autuado em flagrante por ameaçar e agredir a namorada na madrugada deste domingo (18) no bairro Santos Dummont, em Vila Velha, na Grande Vitória. Conforme informações da polícia, a mulher agredida apresentava escoriação no braço direito, mas se recusou a receber atendimento médico. A identidade do casal não foi divulgada.
Um vídeo gravado pela reportagem da TV Gazeta mostra o momento em que o policial estava realizando os procedimentos de praxe no Plantão Especializado da Mulher na manhã deste domingo (assista acima).
De acordo com a polícia, a corporação foi acionada para ir até o bairro verificar uma ocorrência de agressão à mulher. No local, a vítima informou que foi agredida pelo então namorado, um policial militar. O homem apontado como agressor, por sua vez, disse que também acionou o Ciodes (190) devido ao estado alterado da mulher.
Segundo a polícia, o PM contou que o casal estava bebendo em um bar, quando a mulher começou a discutir por ciúmes. No decorrer da discussão, os dois foram para casa e ela teria arremessado um tijolo para o interior da residência.
O PM relatou que, após a conduta da mulher, não a deixou ficar na casa e colocou os pertences dela para fora do imóvel.
Posteriormente, segundo relato aos militares, o homem também jogou para fora da casa os pedaços de tijolo. De acordo com a polícia, o casal alegou que ingeriu bebida alcoólica e foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher.
Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que o policial militar foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, ambas na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio militar.
Com informações do g1 ES

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