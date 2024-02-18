Homem é encontrado com sinais de espancamento e tiro na nuca em Viana

Local onde homem foi encontrado morto no bairro Primavera, em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado com sinais de espancamento e com uma marca de tiro na nuca no meio de um matagal no bairro Primavera, em Viana , no final da tarde deste sábado (17). O caso é o terceiro homicídio registrado no município em 2024, de acordo com a prefeitura. O número chama a atenção, já que durante todo o ano passado foram oito assassinatos — uma média de um a cada 45 dias. Agora, é equivalente a um homicídio a cada intervalo de 16 dias.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas informaram que um homem estava sangrando no meio do mato. Quando os agentes chegaram, a vítima já estava morta, em um pasto fechado, e havia indícios de tortura devido às marcas do espancamento. Na rua em frente, havia alguns estojos com munições de pistola, um chapéu com sangue e até uma dentadura pendurada na cerca, que seria do homem morto.

Ninguém soube dizer quem era a vítima e como o crime teria acontecido. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até a tarde deste domingo (18), ninguém havia sido preso.

Perto do local do 1º caso do ano

O pasto onde a vítima de sábado (17) foi encontrada fica bem próximo ao local do primeiro homicídio registrado em 2024 no município de Viana. O crime aconteceu no dia 27 de janeiro, também em um sábado. Seis horas depois, um segundo assassinato ocorreu na entrada do bairro Soteco, na BR 101

À época, Viana estava sem registrar homicídios havia 220 dias. Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o corpo da vítima de 28 anos foi encontrado em uma ribanceira. Testemunhas disseram que pelo menos três suspeitos chegaram em um carro e começaram a atirar. O homem desceu correndo, tentando fugir, mas não conseguiu.

Durante a noite do mesmo dia, outro homem foi baleado na entrada do bairro Soteco. A Polícia Militar disse que a vítima tinha 30 anos e que o corpo foi encontrado caído na BR 101. A PM informou que, assim como o primeiro caso, os suspeitos teriam chegado ao local de carro, atiraram contra a vítima e fugiram em seguida.