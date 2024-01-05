Festa da Penha: tema de 2024 é inspirado em canção dos anos 90; veja datas

Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento, acrescentou: "Abrimos as portas da casa da Mãe dos Capixabas para recebermos, em festa, aqueles que nos ajudam a levar ao longe a mensagem de Nossa Senhora das Alegrias. Esse tema de 2024 é inspirado numa linda canção dos anos 90, 'Pelas Estradas da Vida', que mostra que nunca caminhamos sozinhos".