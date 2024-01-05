Festa da Penha: tema de 2024 é inspirado em canção dos anos 90; veja datas

A Festa da Penha 2024 está oficialmente lançada. Com programação que vai do Domingo de Páscoa, no dia 31 de março, até o dia 8 de abril, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo — que celebra a padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha — traz, em sua 454ª edição, o tema "Ó, vem conosco, vem caminhar".
"O que hoje celebramos aqui é a entrega de um tesouro de fé que se confunde com a identidade de nosso Estado. Convidamos Maria para caminhar conosco na construção de um Estado melhor, mais solidário, inclusivo e onde todos e todas podem ter direitos preservados", disse Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, durante evento na manhã desta sexta-feira (5), na Casa Verde, anexa ao Convento da Penha, em Vila Velha..
Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento, acrescentou: "Abrimos as portas da casa da Mãe dos Capixabas para recebermos, em festa, aqueles que nos ajudam a levar ao longe a mensagem de Nossa Senhora das Alegrias. Esse tema de 2024 é inspirado numa linda canção dos anos 90, 'Pelas Estradas da Vida', que mostra que nunca caminhamos sozinhos".
A tradicional Romaria dos Homens acontece no dia 6 de abril e, no dia seguinte, dia 7 de abril, a Romaria das Mulheres. No dia de Nossa Senhora da Penha, na segunda-feira, dia 8, feriado estadual, será a Missa de Encerramento. A programação completa e oficial será divulgada posteriormente.
De acordo com a comissão organizadora da festa, mais de 3 milhões de fiéis são esperados para os dias de festa e, por enquanto, a cantora capixaba Eliana Ribeiro é a única confirmada entre as atrações, que serão oficialmente divulgadas nos próximos dias nas redes sociais e no site do Convento da Penha.