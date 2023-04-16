Festa da Penha: 20 fiéis contam suas histórias e relatam milagres

01

Participa de Romaria há 45 anos

"Sou frequentador desta festa há mais de 45 anos, participando ativamente da Romaria dos Homens e das missas, e me sinto muito feliz com esse ato e com a festa em si. É muita tradição de fé religiosa. Pretendo participar enquanto eu puder." – Arnóbio Sperandio, Vila Velha

02

Promessa de gravidez ao passar em concurso

"Eu estava fazendo a prova prática do concurso público de Vila Velha, na Novo Milênio, quando olhei fixamente para o Convento pela janela e falei em meu coração: 'Se eu passar, vou liberar meu corpo para mais um filho'. Depois da prova prática, precisei entrar com recurso e, nesse recurso, fiquei fazendo várias folhas. Aí eu falei: 'Minha Nossa Senhora, se eu passar e for nomeada, vou estar liberando o meu corpo para engravidar mais uma vez. Vou fazer um filho para você'. Então, eu peguei e continuei com o recurso. Quando deu 6 horas certinho, eu falei isso novamente e veio o meu deferimento. Hoje estou concursada. Consegui minha cadeira em maio e estou trabalhando na minha segunda cadeira de deficiência visual na Prefeitura de Vila Velha. Glória e honra de Nossa Senhora. Ainda não engravidei porque precisei fazer alguns procedimentos no ano passado. Mas este ano tem um mês que eu liberei meu corpo. Seja o que Nossa Senhora quiser! Meu filho é dela" – Williany Bobbio da Silva, Serra

03

Cura de câncer

"Sou devota a Nossa Senhora da Penha. Moro em Montanha e a minha comunidade a padroeira é Nossa Senhora da Penha. Fui agraciada pela cura de câncer de mama. Na Festa de Nossa Senhora, fico na organização das flores do andor para ela. Em 2017, fui diagnosticada com câncer. Depois disso, minha missão na Igreja é arrumar Nossa Senhora. Ela é mãe é das Graças. Hoje me sinto curada." – Jussarah Amaral de Oliveira Marquiori, Montanha

04

Romaria após se recuperar de Covid

"Em maio de 2021, vim para a cidade de Bauru (SP) para trabalhar e deixei minha família e meus amigos no Espírito Santo. Em menos de 15 dias na cidade, fui diagnosticado com Covid. Meu quadro se agravou e tive que ser internado em um hospital da região. Sozinho, com poucos conhecidos por perto e minha esposa longe. Tive que ser entubado e fiquei 11 dias no CTI. Minha esposa chegou e não pôde ter contato comigo devido ao risco de contaminação. Ela mandou mensagens para todos os meus amigos que fizeram uma grande corrente de orações, com o terço dos enfermos e com as solicitações de amparo à Nossa Senhora da Penha. Amigos muito queridos e devotos fizeram promessa que iriam me levar na romaria assim que eu estivesse recuperado. E este ano vou cumprir minha promessa. Salve nossa rainha, mãe que ampara e nos ache em seus braços!." – Max Sander Soneghett

05

Pai se recupera de infecção

"Em 2 de abril de 2021, meu pai foi internado no hospital de Domingos Martins com uma infecção grave no braço esquerdo, após um acidente com uma ferramenta. Passada uma semana, sem apresentar melhora, foi enviado no dia 10 de abril para o Hospital Estadual para fazer exames. Devido à abrangência da infeção bacteriana e da gravidade do problema, permaneceu internado ali aquela noite. Era a noite da Romaria dos Homens ou da Família, que, devido às restrições da pandemia, não ocorreu como de costume. Era possível acompanhar de forma online. Naquela noite, acompanhando a romaria pela internet, voltei todos os meus pedidos para Nossa Senhora da Penha, uma fé que não há como explicar. E no momento em que o carro que levava a imagem da santa passou e parou em frente ao hospital, eu sabia que a vitória chegaria. Em meio às lágrimas e orações, entreguei tudo nas mãos dela. No domingo bem cedo, meu pai foi transferido para o Hospital Central, onde realizou exames. E na segunda-feira, dia 12, em que era comemorado o dia de Nossa Senhora da Penha foi para a mesa de cirurgia. A situação era muito delicada. A bactéria havia se espalhado por todo o braço e os médicos tiveram que fazer a retirada de todo tecido já morto. Após o procedimento, foram dois dias de UTI, tratamento na câmara hiperbárica, mais três cirurgias reparadoras. A chance de meu pai perder o braço era muito grande, haja vista a extensão da infecção. Neste período de internação, contraiu Covid. Foram sete dias de isolamento. Mas Nossa Senhora intercedeu a cada dia. Colocou na nossa vida anjos (médicos, enfermeiras e demais profissionais) que cuidaram do meu pai com tanto zelo e carinho. Apesar de saber da gravidade da situação, minha fé sabia que tudo ia passar. Depois de 43 dias de internação, meu pai voltou para casa com o braço já bem recuperado. Graças a Deus e a Nossa Senhora, ele segue hoje com sua vida normal. Praticamente não ficou com nenhuma sequela. As cicatrizes, olhando de longe, quase não são percebidas. E esse, com certeza, foi o milagre perfeito de nossa padroeira e mãe santíssima na vida de minha família." – Renata Maria Thomes, Domingos Martins (de verde, na foto, com o pai, Regínio, a mãe, Regina, e a irmã Nanda)

06

Cura do sobrinho e emprego para a filha

"O primeiro milagre aconteceu em julho de 2019 quando meu sobrinho e afilhado Nicollas, com apenas 5 anos, foi diagnosticado com infecção generalizada no sangue e ficou em coma por 18 dias. A infecção era tão forte que seu coração passou a bater somente 50%. Quando recebi a notícia que poderia vê-lo, logo lembrei do terço que havia ganhado na romaria anterior. Chegando ao hospital, coloquei o terço na mão da minha irmã e do meu cunhado e disse: 'Nossa Senhora da Penha vai nos devolver ele bom e na próxima romaria eu o levarei comigo'. Por dois anos, ficamos sem a romaria e eu não pude pagar minha promessa. Mas, graças a Deus, no ano passado paguei. Ele mora em Sooretama e eu aqui, na Glória (Vila Velha). Fui na sexta-feira à noite para lá, vim com ele no sábado de manhã e à tarde fomos para a Catedral e saímos juntos com nossa Senhora até a Prainha. Assistimos à missa e viemos com promessa cumprida. No domingo à tarde, levei ele para casa. Voltei na segunda de manhã e fui para a missa de encerramento graças à Nossa Senhora da Penha. Meu segundo milagre: minha única filha, formada em técnica de Segurança do Trabalho, foi morar em Sooretama, em 2018. Como não conseguiu trabalho de carteira assinada, foi trabalhar na roça. Então, passei a ir ao Convento todos os finais de semana, pedindo a Nossa Senhora da Penha para que desse um trabalho de carteira assinada para minha filha. Dizia que só iria parar de ir todos os finais de semana quando ela tivesse um emprego. Em agosto de 2020, cinco dias antes do meu aniversário, em plena pandemia, ligaram para o meu celular da empresa dizendo que era para minha filha levar todos os documentos que ela iria ser contratada. Tenho certeza que foi Nossa Senhora da Penha que abriu aquela vaga de emprego, um milagre. Sou grata todos os dias e, há mais ou menos 6 meses, ela foi promovida a técnica de Segurança do Trabalho. Obrigado, Nossa Senhora da Penha!" – Enivalda Casciano Silva

07

Milagre ao sobreviver a atropelamento na infância

"Tenho 57 anos. Em 1973, fui atropelada aos 7 anos por um carro em alta velocidade. Não fosse a minha mãe ter gritado 'Valei-me, minha Nossa Senhora da Penha', creio que teria morrido, pois fui arremessada para o alto, quebrando as duas pernas. Não havia fisioterapia na época. Fiquei 40 dias engessada e imobilizada. Depois que tirei o gesso, não andei. E sonhei com Nossa Senhora dizendo que era para eu pegar o velocípede (brinquedo da época comparado ao Velotrol de hoje), que pertencia ao meu irmão caçula, e tentar pedalar. Ela me dizia que no inicio iria doer, mas depois eu iria voltar a andar. E foi o que ocorreu. Tenho muita gratidão a Nossa Senhora." – Deusenir Sandes Carvalho

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Cura da filha após Romaria

"O ano era de 2019. Minha filha Maria Clara na época estava com 10 anos, quando foi diagnosticada com dedos em garra nos pés. Em consulta com a ortopedista, fui informada que ela teria que ser submetida a cirurgia, pois não estavam surgindo resultados com as sessões de fisioterapia. Eu sempre pedia a Nossa Senhora para interceder e que não fosse preciso fazer nenhuma intervenção. No dia da Romaria, minha filha foi muito taxativa em dizer que não iria, pois não queria andar. Então, decidi que não iria fazer nada forçado. Mas, ao passarmos pela Catedral, ela sentiu-se tocada e pediu que fôssemos até um certo ponto do trajeto. Nesse momento, eu já estava com a voz embargada pois não esperava. Chegamos em um determinado ponto, que era o começo da subida da Segunda Ponte, onde iríamos parar e voltar para casa. Ela pediu que continuássemos a caminhada, mas não estava com o calçado adequado (estava de Melissa e eu, de sapatilha). Continuei a seguir rezando a Nossa Senhora pelo milagre dos pés da minha filha e agradecendo por estar vivenciando aquele momento ali com ela. No meio do percurso, trocamos os calçados. Pedia incessantemente à Virgem Maria que cuidasse dos pés da minha filha, para que não sentisse nada. Chegamos ao final da Romaria com um amor imensurável e sem nenhuma dor ou bolha nos pés. Mais ou menos uns 3 meses após a Romaria, a minha filha passou por nova avaliação e, por intercessão de Nossa Senhora, a cirurgia havia sido descartada, pois os dedos dos pés estavam normais. A médica se surpreendeu e até queria saber o que tinha feito para que isso tivesse acontecido. Falei que o amor de mãe por seus filhos é muito maior do que se possa imaginar. Hoje seguimos sem nenhuma intervenção e tendo uma vida normal!" – Nícia de Souza Pereira

09

Gravidez após pedido de graça a Nossa Senhora

"Em 2014, tive um resultado positivo de gravidez. Contudo, no período da Festa da Penha, estava com sangramento e sem saber se a gravidez iria adiante. Na missa da Romaria das Mulheres, transmitida pela televisão, vi um casal entrar com um bebê no colo e pedi para Nossa Senhora que me desse a graça de estar com meu bebê na próxima festa (de 2015). Após a festa, infelizmente aquela gestação não foi adiante. Esqueci até do pedido. Mas, certa de contar com a graça de engravidar algum dia, tive outro positivo em agosto do mesmo ano (2014). Na Festa da Penha de 2015, eu estava com cerca de 37 semanas de gestação. Como frequento a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, uma pessoa que estava na organização da Romaria das Mulheres me ligou e perguntou se eu não queria entrar com a Bíblia no momento da liturgia da Palavra, já que estava com "barrigão", representando as mães naquele momento. Aceitei de imediato, sem lembrar do pedido feito para Nossa Senhora em 2014. No momento que eu estava aos pés do palco, antes da minha entrada, a imagem da Nossa Senhora da Penha veio na direção na qual eu estava e imediatamente lembrei que havia pedido para ela que me desse a graça de estar na festa com meu bebê... Só não imaginava que iria entrar exatamente como o casal fez no dia do meu pedido. A diferença foi que meu bebê estava ainda no ventre e não nos meus braços. Foi um dos momentos de maior emoção da minha vida e eu tive a certeza de ter sido ouvida por Nossa Senhora." – Luana Paula Peixoto Aglio dos Passos, Vila Velha

10

"Ela operou o milagre na vida do meu neto"

"No ano de 2012, meu neto Luiz Otávio Xavier estava com 1 ano e 5 meses, quando teve uma febre muito alta. Quando minha filha chegou com ele no hospital, foram dar banho nele para controlar a febre. Meu neto quase teve uma parada cardíaca. Ele estava muito mal. Os dias foram passando e ele continuava internado, fazendo todos os exames, mas nada era descoberto. Quando eu cheguei no hospital para ficar com minha filha, que estava muito cansada, ele teve uma piora. Falei com minha filha que iria dar uma volta. Sozinha, caminhei em direção ao Convento. Com muita fé, subi a ladeira rezando e pedindo a Nossa Senhora da Penha que mostrasse qual era o problema do meu neto, falando que por toda minha vida seria fiel a ela. Chegando no Convento, encontrei uma freira em uma reunião com umas moças jovens que estavam com vestimentas de freiras. Percebi que, quando acabou a oração, cada uma recebeu uma medalha de Nossa Senhora da Penha pendurada em um barbante. Cheguei perto da freira e pedi uma medalha, se estivesse sobrando. Recebi, voltei para o hospital e coloquei no pescoço do meu neto. Não demorou muito tempo para trocar o plantão no hospital. A médica da noite repetiu todos os exames do meu neto e descobriu que ele estava com uma gastroenterite infecciosa bacteriana. Na mesma hora, ela trocou todas as medicações dele. No outro dia, ele acordou bem melhor, e não tirávamos a medalha do pescoço dele nem na hora do banho. Com três dias, voltamos todos para casa, com meu neto curado. Foi a partir desse dia que minha fé ficou ainda bem maior por Nossa Senhora da Penha, pois ela operou o milagre na vida do meu neto, que tem 12 anos hoje. Sou devota de Nossa senhora da Penha, minha fé é inabalável. Que Nossa Senhora da Penha rogai por nós!" – Sandra Maria Marques Aquino, Vila Velha

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Recuperação do pai e da mãe doentes

"Sempre fomos devotos de Nossa Senhora da Penha, eu e minha família. E no ano de 2019, meu pai ficou doente e muito mal . Ficou internado e recorri à Nossa Senhora da Penha, e ela atendeu meu pedido da recuperação da saúde dele. Depois, foi minha mãe ficar doente e, mais uma vez, Nossa Senhora nos deu a vitória. Só tenho a agradecê-la. Tudo o que peço com fé, ela atende". – Katiana Maria Monteiro

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Prova de fé após aprovação no vestibular de Medicina

"Minha mãe fez a subida da escadaria da Penha de joelhos por eu ter passado no vestibular para Medicina no ano de 1984 em agradecimento!" – Manoel Alves Catarina, Vitória

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Filha curada da meningite

"A minha filha, aos oito meses, teve meningite e roguei a intercessão de Nossa Senhora da Penha para sua cura, pois os médicos respondiam: "Só Deus". Hoje, aos 32 anos, é uma bela menina saudável. Ao sair do hospital, fui agradecer no Convento da Penha subindo de joelhos. Este é o milagre de Nossa Senhora." – Maria da Penha Pereira de Almeida, Itaipava, Itapemirim

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Melhora na saúde por graça de Nossa Senhora

"Eu fui adotada recém-nascida e tinha vários problemas de saúde: desnutrição severa, era muito doente... Mas minha mãe e avó paterna fizeram a promessa de que, se Nossa Senhora da Penha intercedesse junto a Deus pela minha reabilitação e vida, elas me vestiriam com um vestido da cor do manto dela no dia do meu aniversário de 1 aninho. E assim foi feito. Ela não só atendeu ao pedido como estou até hoje sob sua proteção. Tenho o vestidinho até hoje. Em julho de 2023, completo 50 anos." – Guaciara Aline Barbieri da Silva, Serra

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Cura de tumor na vista

"Fui curada de um tumor na vista ainda criança. Minha mãe fez uma promessa a ela e fiquei curada. Hoje estou aqui, sem cirurgia. Foi milagre da padroeira... E viva Nossa Senhora!" – Lena Margareth Barcellos

16

Casamento após conhecer esposa em romaria

"Conheci minha esposa na romaria de 2019. Saí de Laranjeiras, na Serra, e fui em procissão até a Catedral. Ao chegar, lá vejo a Viviane no fim da escadaria. Ela estava esperando uma pessoa que estava comigo. Saímos dali e fomos até o final da romaria juntos. Hoje estamos casados. O nosso book de pós-casamento foi no Convento da Penha." Ítalo Vieira dos Santos Alves

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Cura após olhar para o Convento

"O ano era 1995. Meu filho, com 1 ano de idade, passou muito mal, com falta de ar. Corremos com ele para Vila Velha, para ver o médico. Quando estávamos na Reta da Penha, ele parou de respirar no colo da minha mãe. Ela colocou a mão no peito dele, olhou para o Convento e pediu à Nossa Senhora para trazê-lo de volta. Fomos até Vila Velha rezando e ele sem respirar. E quando minha mãe implorou à Nossa Senhora, ele deu um suspiro e voltou a respirar. Foi realmente um milagre. E somos eternamente gratos à nossa Mãezinha!" – Acacia Rosa Corrêa Lorencini

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Recuperação da filha após engasgo com carne

"No dia 2 de dezembro de 2022, minha filha Júlia engasgou com um pedaço de carne na escola. Eu estava no trabalho, por volta das 11h, quando recebi a ligação da pedagoga falando do ocorrido. Apesar de o professor ter feito manobras de primeiros socorros, ela continuava engasgada. Estava tossindo muito e vomitando. Era o corpo tentando colocar para fora o que restava da carne. Saí correndo do trabalho a caminho da escola, mas pedi à pedagoga e ao professor que cuidassem da minha filha – eles foram dois anjos que Deus colocou no caminho de minha filha naquele dia. Eu trabalho na Praia do Canto e a escola de minha filha era em Valparaiso, na Serra. Naquele dia, chovia muito. Era dia de jogo do Brasil, o trânsito estava péssimo. Dirigindo a caminho da escola, rezei muito para Nossa Senhora interceder pela vida de Júlia. Antes de eu chegar na escola, foi necessário levá-la para a UPA. Ela só desengasgou chegando na UPA de Castelândia. Acredito e tenho fé que Nossa Senhora da Penha intercedeu pela vida dela. Após exames, Júlia foi liberada." – Vanessa Carla Lucas

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Gravidez após pedido a Nossa Senhora

"Há 4 ou 5 anos, vi o depoimento de uma mulher que queria muito engravidar e conseguiu a graça após pedir à Nossa Senhora da Penha. Eu, havia mais de 7 anos, mesmo sem problemas de saúde, tentava, mas não conseguia ficar grávida. Então, também pedi à Nossa Senhora. No domingo, fui para a novena com a comunidade onde moro, pois iríamos cantar na missa. Nesse dia, pedi à Nossa Senhora, na hora das intenções da missa, que, se fosse da vontade dela, eu também pudesse engravidar. Em maio, sexta-feira antes do Dia das Mães, descubro que estava grávida. E sei do fundo do meu coração que foi milagre de Nossa Senhora... Hoje meu filho está com 3 anos e 3 meses, com saúde, graças à Nossa Senhora da Penha. Sempre quis contar minha história e hoje chegou o dia. Que ela abençoe todas as nossas famílias e que minha história sirva de inspiração para outras mães que, assim como eu, estão passando pelo mesmo dilema." – Franciane Fornaciari Souza Pereira

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"Tivemos a mais sublime experiência divina"