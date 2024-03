Daqui um mês

Festa da Penha 2024: confira a programação de romarias e missas

Além das celebrações religiosas, comissão organizadora reforça atrações artísticas do evento, que será realizado entre os dias 31 de março e 8 de abril

A Romaria das Mulheres percorre ruas e avenidas da região central de Vila Velha até a Praianha. (Fernando Ribeiro/Divulgação)

A edição de 2024 da Festa da Penha vai começar em um mês, no dia 31 de março, com celebrações e shows que se estendem até 8 de abril. Nesta sexta-feira (1º), a comissão organizadora divulgou a programação de romarias e missas, além de reforçar as atrações artísticas que já confirmaram a participação no evento.

Neste ano, o Oitavário tem como tema "Ó vem conosco, vem caminhar", e as missas vão ser celebradas de 31 de março a 6 de abril (domingo a sábado), no Campinho do Convento, sempre às 16 horas. No domingo (7), a celebração será no Parque da Prainha, às 17 horas, logo após a Romaria das Mulheres. A missa será seguida da atração musical católica Thiago Brado.

Na segunda-feira (8), dia da padroeira do Espírito Santo, a missa de encerramento da festa será às 16h45, no Parque da Prainha.

A grade de programação completa vai ser divulgada nos próximos dias. “Vamos divulgar a programação completa quando todas as atrações estiverem confirmadas, com ampla divulgação na imprensa e nas nossas redes sociais”, avisa o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

Programação confirmada

Missas do Oitavário

De segunda a sábado (31/3 a 6/4) - 16h, no Campinho do Convento

- 16h, no Campinho do Convento Domingo (7/4) - 17h, missa de encerramento da Romaria das Mulheres, no Parque da Prainha

- 17h, missa de encerramento da Romaria das Mulheres, no Parque da Prainha Segunda (8/4) - 16h45, missa de encerramento da Festa da Penha, no Parque da Prainha

Programação das romarias

Sexta (5/4)

14h - Romaria dos Militares, saída do portão do Convento

Sábado (6/4)

8 h - Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias, seguida de missa na Igreja do Rosário, na Prainha



10h- Romaria dos Adolescentes, saída do Parque da Prainha em direção ao Campinho do Convento, com missa às 11h



18h - início da Romaria dos Homens, com missa do envio na Catedral de Vitória, seguida de bênção do envio, às 19h, e encerramento no Parque da Prainha, às 23h, com nova celebração

Domingo (7/4)

8h - Remaria, com saída da Praia do Ribeiro, na Praia da Costa



15h - Romaria das Mulheres, com saída do Santuário de Vila Velha até o Parque da Prainha, e missa de encerramento às 17h

Segunda (8/4)

8h - Romaria dos Conguistas, com saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h - Romaria dos Ciclistas, com saída de Cobilândia, em frente à praça Sebastião Cibien

Atrações musicais

Ziza Fernandes (4/4) - A cantora vai se apresentar com o padre Anderson Gomes, às 19h30, no Campinho do Convento da Penha

- A cantora vai se apresentar com o padre Anderson Gomes, às 19h30, no Campinho do Convento da Penha Eliana Ribeiro (5/4 e 7/4) - No dia 5, a cantora vai marcar presença com o grupo "Mães que oram pelos filhos", às 19h30. No dia 7, vai participar da Vigília da Juventude, que começará às 19h30. Depois, às 22h, haverá uma missa, com o show ocorrendo a seguir.

- No dia 5, a cantora vai marcar presença com o grupo "Mães que oram pelos filhos", às 19h30. No dia 7, vai participar da Vigília da Juventude, que começará às 19h30. Depois, às 22h, haverá uma missa, com o show ocorrendo a seguir. Thiago Brado (7/4) - O cantor e compositor vai apresentar sua mais nova turnê, "Clássicos da Igreja", durante o evento em homenagem à Mãe das Alegrias. O show será após a Romaria das Mulheres.

