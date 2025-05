Veja o projeto

Obras no Morro do Moreno começam com demolição de antiga boate

Imóvel na Rua João Joaquim da Mota, em Vila Velha, começou a ser demolido nesta semana para marcar o pontapé inicial do projeto de revitalização que prevê mirantes, cafeteria e até bondinho em uma das regiões mais visitadas da Grande Vitória

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de maio de 2025 às 10:46

Demolição foi iniciada nesta semana para marcar início das obras no Morro do Moreno Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

Com a demolição de uma antiga boate na Praia da Costa, o projeto que contempla mirantes, bondinho e cafeteria no Morro do Moreno começou a sair do papel em Vila Velha. O trabalho de destruição do imóvel, segundo a prefeitura canela-verde, deve ser concluído até o final de maio e marca o início da execução física do projeto de revitalização da região.>

Na manhã desta quarta-feira (7), a prefeitura divulgou que, no terreno onde funcionava a boate, na Rua João Joaquim da Mota, está planejada a construção de uma guarita e uma praça. Do outro lado da via, serão construídos banheiros, sala para a administração, depósito e um espaço voltado à educação ambiental.>

Veja como era a região antes da demolição:>

Segundo Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, o projeto de revitalização do Morro do Moreno está na fase de licenciamento de outras etapas. O espaço da demolição, por estar fora dos limites do Monumento Natural, não demandava licenciamentos ambientais.>

“É um primeiro passo importante para transformar o Morro do Moreno em um lugar mais organizado e preparado para receber os visitantes com estrutura e segurança”, disse Menara. >

O que será feito no Morro do Moreno?

Antiga promessa da administração municipal, as obras no Morro do Moreno são voltadas para revitalização de um dos espaços mais visitados no Espírito Santo. Segundo projeções divulgadas ainda em 2024, a região deve contar com parquinho para crianças, cafeteria, mirantes e até um bondinho para transporte dos visitantes. >

Além disso, estacionamento, nova iluminação e um letreiro similar ao de Hollywood, nos Estados Unidos, devem ser implantados. Com o início efetivo das obras, a expectativa é que a estrutura fique pronta em até um ano e meio.>

“O contrato para a obra foi formalizado em janeiro e, desde então, a empresa responsável trabalha na elaboração do projeto executivo e no processo de licenciamento das demais etapas, que envolvem áreas sob proteção ambiental. O investimento estimado é de R$ 10 milhões, com recursos da parceria entre o governo estadual e o município”, divulga a prefeitura.>

Ainda segundo a administração municipal, a revitalização é voltada para melhorar a estrutura para visitação pública, reforçar a segurança na região e para consolidar a área como um parque ambiental.>

