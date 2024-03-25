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Fé e saúde

Festa da Penha 2024: veja 5 dicas de como se preparar para a romaria

Além de fé, é preciso se preparar fisicamente para os 14 quilômetros do trajeto da Romaria dos Homens; A Gazeta ouviu especialista e listou cuidados

Publicado em 25 de Março de 2024 às 12:19

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 mar 2024 às 12:19
Romeiros enfrentam chuva forte durante a Romaria dos Homens
Romaria dos Homens em 2023 Crédito: Fernando Madeira
A fé move montanhas. Também move pessoas em gestos grandiosos. Só que, diferentemente das montanhas, não somos feitos de pedra nem permanecemos parados. Então, para andar os 14 quilômetros da Romaria dos Homens — que, neste ano, acontece dia 6 de abril — durante a Festa da Penha, é preciso ficar de olho na saúde para conseguir fazer o trajeto do início ao fim sem nenhum problema.
Por isso, A Gazeta conversou com a personal trainer e nutricionista Juliana Secco, que dá 5 dicas de como os romeiros podem expressar sua devoção à padroeira do Espírito Santo sem passar mal. E, antes que a gente comece a contagem, beba água. Essa dica é básica demais para entrar na lista, mas sempre vale lembrar. 

1 - Comece a se exercitar antes

Mesmo para quem vai fazer o percurso caminhando, 14 quilômetros exigem do corpo. Ainda mais para quem não está acostumado a fazer exercícios. De acordo com Juliana, o ideal seria começar a se exercitar com um mês de antecedência. "A pessoa não pode só acordar e pensar 'vou lá fazer 14 km de caminhada'. O ideal é começar um treino de força pelo menos 30 dias antes", disse. 
Festa da Penha 2024: veja 5 dicas de como se preparar para a romaria

2 - Roupas leves

Roupas leves são indicadas para todas as atividades físicas e, para a romaria, não é diferente. Shorts e calças de ginástica serão mais úteis que uma calça jeans. Mesmo que ir à igreja remeta a um look mais social, é melhor optar por uma camiseta. Além disso, a especialista indica o uso de camisas com proteção solar, por causa do calor, mesmo que a caminhada seja à noite.

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3 - Calçados

"Às vezes, a pessoa escolhe o tênis mais velho, porque vai gastar. Mas o tênis precisa estar num estado adequado. De preferência, com algum tempo de amortecimento", explica Juliana. Ainda de acordo com ela, é possível que, no dia, por causa do "sangue quente" e até da entrega no gesto de fé, o romeiro não sinta nada. Já no dia seguinte, os pés joelhos e quadril vão reclamar.

4 - Alimentação

Todos os cuidados precisam estar aliados a uma alimentação balanceada. Já nos dias que antecedem à caminhada, é preciso se hidratar muito. No dia anterior, dê preferência a proteínas e carboidratos de baixo valor glicêmico. No dia, é preciso ingerir carboidratos, como arroz e batata, para ter energia.
Durante a romaria, o indicado são alimentos de fácil absorção pelo corpo, como frutas leves, barrinhas de proteína, isotônicos. E, claro, sempre muita hidratação.

5 - Cuidados no dia seguinte também

E os cuidados com a alimentação devem se estender ao dia seguinte. "É importante uma alimentação rica em proteínas, para uma reconstrução muscular, e alimentos leves, com pouca gordura. Evite frituras, por exemplo", alerta a especialista. 

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