Tem história de fé e milagre com Nossa Senhora da Penha? Conte para nós

Preencha o formulário que está nesta matéria; sua experiência poderá ser contada em uma reportagem em A Gazeta

Maior evento religioso do Espírito Santo, a Festa da Penha é cercada de experiências de fé e milagres. Por isso, A Gazeta quer conhecer a sua história. Conte para nós qual foi o seu momento de devoção a Nossa Senhora da Penha e a graça alcançada.

A a 454ª edição da Festa da Penha será realizada entre os dias 31 de março e 8 de abril. Para contar a história que tenha marcado a sua vida durante as homenagens à padroeira — ou mesmo no Convento — basta preencher o formulário no fim desta matéria.