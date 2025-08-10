"O tiro que ela levou no peito, doeu no meu”, diz mãe de manicure morta em Vila Velha

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:22
“Eu senti o tiro que minha filha levou. O disparo que ela levou no peito dela, doeu no meu”. A fala dita por Luiza da Silva mostra a forte ligação que ela tinha com a filha Andrezza Conceição, de 31 anos, morta ao ficar no meio de ataque a tiros em Santa Rita, em Vila Velha. O crime aconteceu no sábado (9) enquanto Luiza estava no telefone com a irmã de Andrezza.
“Quando escutei o tiro, o coração de mãe não se engana, eu senti o tiro que minha filha levou. Na hora gritei ‘minha filha!’. Sai para ver e ir ao local do tiro e a amiga dela veio correndo perguntando quem era a mãe da Andrezza porque ela tinha sido baleada e eu disse que ela estava morta porque Deus me avisou”, explicou a mãe, no velório de Andrezza neste domingo (10), em Primeiro de Maio, Vila Velha.
Luiza agora busca forças para cuidar e apoiar os quatro netos, todos filhos da profissional do setor de beleza. A mulher chamou a atenção para os casos de disparos atingindo quem não tem ligação com o crime.
Para ela, a justiça precisa ser feita, pois a filha dela estava indo atender uma cliente quando o crime aconteceu. Uma amiga da jovem, que não quis se identifica, disse que Andrezza tinha deixado a filha aos cuidados de um parente para trabalhar. Os planos incluam se divertir em um churrasco após o serviço, mas o compromisso não pode ser cumprido.
“Tem muitos inocentes pagando pelo erro dos outros. Quase fui ontem vítima de bala perdida. Vocês (imprensa) hoje estariam dando matéria sobre mãe e filha, mas Deus é tão bom que me deu força para correr. A minha filha era muito querida e amada. Eu só peço que todos continuem fortes na caminhada comigo”, pediu a mãe da manicure.
Mesmo perdendo a filha, Luiza mandou um recado para quem atirou em Andrezza aconselhando a mudar de vida. “Quero falar que tenho certeza que quem tirou a vida da minha filha vai estar vendo eu falando. Quero que ele veja que tirou a vida de uma mãe. Ele tem mãe e ela vai chorar pela situação que aconteceu, mas por outro motivo, por amor de poder abraçar o filho dela. Ele tem tempo para se entregar a Deus porque ele é jovem
Além de Andrezza, a adolescente Sophia Vial da Silva, de 15 anos, foi atingida e morta no mesmo tiroteio. A família dela precisou passar em meio ao tiroteio que vitimou a menina para tentar salvá-la. A informação foi passada pelo avô da menina José Augusto Vial ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, durante o velório da jovem, em uma igreja no bairro Ataíde, no município canela-verde, neste domingo (10). Além da duas, outras duas crianças e um homem foram baleados.
O avó da adolescente ainda contou ter escutado o começo dos disparos e foi até a rua por medo de algo ter acontecido com crianças da família que estavam na rua. Porém, acabou encontrando a própria filha correndo na direção dele gritando “minha filha foi baleada”.
