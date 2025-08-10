Sooretama

Jovem é preso após trocar tiros com policiais no Norte do ES

Jovem de 18 anos foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança e porte ilegal de arma

Jovem foi preso após trocar tiros com PM em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Civil

Um jovem de 18 anos foi preso após trocar tiros com a Polícia Militar na madrugada deste domingo (10), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Com o jovem identificado como Breno Rosa, foi apreendida uma arma. Outras três pessoas que estavam com ele conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento em áreas consideradas críticas quando, por volta de 0h20, avistaram quatro homens armados em uma plantação de eucalipto, na região conhecida como Baixada de Sooretama, local marcado por intenso tráfico de drogas.

Ao receberem voz de abordagem, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram. Ninguém ficou ferido no confronto, mas o grupo conseguiu fugir inicialmente. Durante as buscas, Breno Rosa foi localizado no bairro Tali-Tali, com roupas sujas de barro. Ao tentar escapar novamente, invadiu uma residência, mas acabou detido.

Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre .38, com três munições intactas e duas deflagradas. De acordo com a ocorrência, o suspeito resistiu à prisão e precisou ser contido com uso de técnicas de imobilização. Ainda segundo a polícia, uma adolescente de 13 anos, que se apresentou como esposa de Breno, foi encontrada no local, o que resultou também na prisão do suspeito por estupro de vulnerável.

Após atendimento médico devido a escoriações causadas durante a fuga, Breno Rosa foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra agente de segurança pública no exercício da função e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

