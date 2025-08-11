Trânsito caótico na Grande Vitória: novos projetos são para ontem

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras da Terceira Via. Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra

A infraestrutura viária da Grande Vitória já não sustenta a dimensão do trânsito atual, sobretudo pela própria lógica das cidades que a integram: uma capital insular, cercada por municípios cuja população, bem maior que a sua própria, se desloca diariamente em sua direção, sem contar a existência de outros fluxos e contrafluxos. Os horários de pico mais tumultuados estão aí para todos verem: essa concentração urbana precisa se preparar para uma população cada vez maior, com ainda mais veículos nas ruas.

Daí que na semana passada houve duas boas notícias, nesse sentido, com projetos que ampliam a capacidade do tráfego e também criam alternativas de mobilidade. A primeira delas veio da Serra, com o anúncio de que o projeto de criação da chamada Terceira Via, uma nova conexão entre a Serra e Vitória, está concluído, com a assinatura do contrato com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). O objetivo é desafogar a Rodovia das Paneleiras, que leva quem sai de Vitória à BR 101, e a própria Norte Sul.

De acordo com a Prefeitura da Serra, o custo estimado da obra foi revisado de R$ 345 milhões. para R$ 232 milhões, após a conclusão dos estudos. A construção desse novo complexo de vias, com viadutos, vias expressas e elevados, vai passar por quatro bairros diferentes da Serra antes de chegar a Vitória.

Em uma primeira etapa, vai se conectar com a Rodovia Norte Sul ainda na Serra, posteriormente, em um projeto ainda em estudo, novas vias serão abertas em áreas da ArcelorMittal e da Vale, contornando bairros como Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, para se conectarem com Jardim Camburi, em Vitória, na região do Salesiano.

Vale lembrar que, também na Norte Sul, já em Vitória, estão sendo preparadas as obras do mergulhão, na orla de Camburi.

A outra notícia da semana passada veio de Vila Velha, com a prefeitura anunciando que estuda a construção de um corredor de ônibus da Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg, onde vai se conectar ao corredor exclusivo de ônibus do governo do Estado. Também estão em estudo um novo viaduto e uma passarela na Avenida Carioca, além de uma ciclovia até a Prainha, tudo com recursos do PAC do governo federal, no qual o município foi contemplado com R$ 143 milhões.

Em todas as cidades, são investimentos que miram o presente e o futuro. É importante que sejam debatidos com a população, a maior interessada em um trânsito com mais fluidez, para a realização de deslocamentos diários sem tantos gargalos. Tudo o que diz respeito à infraestrutura viária na Grande Vitória deve ser tratado como prioridade, para melhorar a vida das pessoas que trabalham, estudam, se divertem e têm seus compromissos. Projetos de mobilidade urbana são sempre para ontem.

