Obra de corredor exclusivo de ônibus vai começar por Vila Velha
A primeira etapa do Corredor Metropolitano Sul deve começar em Vila Velha. O planejamento em relação ao espaço exclusivo para ônibus do Sistema Transcol que visa à melhoria da mobilidade urbana na Grande Vitória foi divulgado por Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (2). Ele ainda pontuou que a Serra também pode ganhar um novo corredor para os coletivos nos próximos anos.
O Corredor Metropolitano, também chamado de Expresso GV, foi anunciado pelo governo do Espírito Santo em janeiro com projeção de ligação entre Vila Velha e Cariacica com pistas exclusivas para ônibus, ciclovia integrada e requalificação urbana e viária. Tratado como o maior em mobilidade da região metropolitana capixaba, o projeto passa pelo processo de licitação para o início efetivo das obras, que terão um investimento de R$ 318 milhões.
Superada essa fase, a primeira etapa deve ser concluída com as pistas para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, como prevê Damasceno.
“Essa obra faz parte de uma série de projetos para adequação e ampliação do Sistema Transcol. Com a conclusão em Vila Velha, esse corredor exclusivo de ônibus vai mostrar como funciona e como traz agilidade para as cidades. Além disso, já estamos estudando a implantação de um novo corredor também na Serra”, disse o secretário, pontuando que são realizadas conversas do governo do Estado com a gestão serrana em busca de viabilizar a nova obra.
“O planejamento é muito grande. A Grande Vitória tem uma característica muito forte para faixas exclusivas e corredores de ônibus. O Expresso GV, se pensarmos em uma aplicação na Capital, por exemplo, iria aumentar a velocidade do Transcol de 10 para quase 25 quilômetros por hora nas principais vias em horário de pico, reduzindo pela metade o tempo gasto pela população no transporte público”, aponta Fábio.
Os detalhes do projeto Expresso GV
O lançamento do edital para o corredor foi anunciado no dia 9 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB), em evento no Palácio Anchieta.
"O Expresso GV vai priorizar o transporte público, mas também vai requalificar toda uma avenida, toda uma região. Tem ciclovia, passeio, requalificação de pista, é todo um investimento que fica pronto para a gente poder melhorar ainda mais a Região Metropolitana e favorecer e dar prioridade ao transporte coletivo", discursou Casagrande em janeiro.
O projeto atual, conforme informações da Semobi, prevê a construção do corredor no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. Com a conclusão, é estimada uma redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, em Cariacica; Ibes, São Torquato e Vila Velha, os últimos três na cidade canela-verde.
Ainda segundo a Semobi, as obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, garantindo maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com seis estações de ônibus, com 12 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais, simultaneamente.
Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.
Durante a entrevista nesta manhã, Damasceno afirmou que Vila Velha será o ponto de partida com a conclusão da primeira parte das obras.
"Isso vai priorizar o transporte público e vai melhorar toda a capacidade de viagens do Sistema Transcol"
A ideia, segundo Damasceno, ainda é expandir o modal por mais cidades da Grande Vitória.
“Estamos dedicados a implantar os corredores exclusivos em praticamente toda a região metropolitana. Além disso, queremos faixas exclusivas onde elas puderem ser instaladas. O corredor é uma via só para ônibus, já a faixa garante o trânsito dos coletivos na faixa da direita, em um espaço destacado onde outros veículos também circulam, como é na Avenida Vitória, por exemplo”, pontuou o secretário.
Projetando uma possível ampliação dos corredores e faixas exclusivas em Vitória, Damasceno citou que a Avenida Reta da Penha pode ser uma via que pode ganhar uma faixa exclusiva, já que não tem espaço para a construção de um corredor, diferentemente da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.
“Vitória hoje nos mostra que, para ela, a característica da faixa exclusiva é a melhor opção, pois já nos dá de 30% a quase 50% em ganho de velocidade. Com os estudos que estamos fazendo, queremos chegar a uma rede de quase 50 quilômetros só de faixas e corredores exclusivos na Grande Vitória”, disse.
Ciclovia de Vitória a Serra
Além de destacar os esforços para melhoria do trânsito do sistema de ônibus coletivos da região metropolitana capixaba, Damasceno ainda anunciou a projeção de um ciclovia de quase 60 quilômetros que deve ligar a Serra a Guarapari, cruzando ainda Vitória e Vila Velha.
O secretário explicou que a ciclovia será fruto de um trabalho integrado do Estado com as prefeituras da Região Metropolitana para melhoria da mobilidade urbana. Todo o conjunto de novidades nas vias capixabas, segundo Damasceno, faz parte de uma série de estudos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 21 regiões metropolitanas do Brasil.