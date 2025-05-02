Projeção de como serão as paradas de ônibus no Corredor Metropolitano Sul Crédito: Divulgação/Semobi

Your browser does not support the audio element. Obra de corredor exclusivo de ônibus vai começar por Vila Velha

Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (2). Ele ainda pontuou que a A primeira etapa do Corredor Metropolitano Sul deve começar em Vila Velha . O planejamento em relação ao espaço exclusivo para ônibus do Sistema Transcol que visa à melhoria da mobilidade urbana na Grande Vitória foi divulgado por Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, em entrevista àna manhã desta sexta-feira (2). Ele ainda pontuou que a Serra também pode ganhar um novo corredor para os coletivos nos próximos anos.

Superada essa fase, a primeira etapa deve ser concluída com as pistas para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, como prevê Damasceno.

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“Essa obra faz parte de uma série de projetos para adequação e ampliação do Sistema Transcol. Com a conclusão em Vila Velha, esse corredor exclusivo de ônibus vai mostrar como funciona e como traz agilidade para as cidades. Além disso, já estamos estudando a implantação de um novo corredor também na Serra”, disse o secretário, pontuando que são realizadas conversas do governo do Estado com a gestão serrana em busca de viabilizar a nova obra.

“O planejamento é muito grande. A Grande Vitória tem uma característica muito forte para faixas exclusivas e corredores de ônibus. O Expresso GV, se pensarmos em uma aplicação na Capital, por exemplo, iria aumentar a velocidade do Transcol de 10 para quase 25 quilômetros por hora nas principais vias em horário de pico, reduzindo pela metade o tempo gasto pela população no transporte público”, aponta Fábio.

Os detalhes do projeto Expresso GV

Em conexão com a Segunda Ponte, viadutos serão construídos para acesso ao Terminal de Jardim América Crédito: Divulgação / Semobi

O lançamento do edital para o corredor foi anunciado no dia 9 de janeiro pelo governador Renato Casagrande (PSB), em evento no Palácio Anchieta

"O Expresso GV vai priorizar o transporte público, mas também vai requalificar toda uma avenida, toda uma região. Tem ciclovia, passeio, requalificação de pista, é todo um investimento que fica pronto para a gente poder melhorar ainda mais a Região Metropolitana e favorecer e dar prioridade ao transporte coletivo", discursou Casagrande em janeiro.

O projeto atual, conforme informações da Semobi, prevê a construção do corredor no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. Com a conclusão, é estimada uma redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, em Cariacica; Ibes, São Torquato e Vila Velha, os últimos três na cidade canela-verde.

Ainda segundo a Semobi, as obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, garantindo maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com seis estações de ônibus, com 12 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais, simultaneamente.

Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.

Durante a entrevista nesta manhã, Damasceno afirmou que Vila Velha será o ponto de partida com a conclusão da primeira parte das obras.

"Isso vai priorizar o transporte público e vai melhorar toda a capacidade de viagens do Sistema Transcol" Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, em entrevista à Rádio CBN Vitória

A ideia, segundo Damasceno, ainda é expandir o modal por mais cidades da Grande Vitória.

“Estamos dedicados a implantar os corredores exclusivos em praticamente toda a região metropolitana. Além disso, queremos faixas exclusivas onde elas puderem ser instaladas. O corredor é uma via só para ônibus, já a faixa garante o trânsito dos coletivos na faixa da direita, em um espaço destacado onde outros veículos também circulam, como é na Avenida Vitória, por exemplo”, pontuou o secretário.

Projetando uma possível ampliação dos corredores e faixas exclusivas em Vitória, Damasceno citou que a Avenida Reta da Penha pode ser uma via que pode ganhar uma faixa exclusiva, já que não tem espaço para a construção de um corredor, diferentemente da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.

“Vitória hoje nos mostra que, para ela, a característica da faixa exclusiva é a melhor opção, pois já nos dá de 30% a quase 50% em ganho de velocidade. Com os estudos que estamos fazendo, queremos chegar a uma rede de quase 50 quilômetros só de faixas e corredores exclusivos na Grande Vitória”, disse.

Ciclovia de Vitória a Serra

Projeção mostra distância a ser percorrida por ciclistas com ciclovias interligadas Crédito: Google Maps / A Gazeta