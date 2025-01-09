Nova ciclovia de Vila Velha a Cariacica vai contar com trechos elevados; entenda

A construção do corredor exclusivo para ônibus que vai interligar Vila Velha e Cariacica, além de beneficiar o trânsito de veículos do Sistema Transcol, será vantajosa para ciclistas da Grande Vitória. Afinal, o corredor de 6,5 quilômetros é projetado com uma ciclovia no eixo central da pista, que conta com um investimento de R$ 318 milhões para seu desenvolvimento.
Com uma ponta no início da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, o corredor vai até as imediações do Terminal de Jardim América, em Cariacica. A via para ciclistas contará com trechos elevados em conjunto com dois novos viadutos que serão conectados à Segunda Ponte.
Segundo Fábio Damasceno, titular da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), para a construção dos trechos elevados, foram pesquisadas referências de mobilidade para ciclistas na Argentina e na China.
O projeto, ainda embrionário, mostra a ciclovia cercada por grades e passando às margens das estações, para embarque e desembarque, que serão construídas ao longo da Avenida Carlos Lindenberg. Conectando-se a outras ciclovias próximas à Lindenberg, a nova via pode interligar até mesmo a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, até a Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.
O corredor para ônibus
Batizado de “Expresso GV”, o corredor — fruto do maior investimento da história capixaba em projetos de mobilidade urbana — será pavimentado em concreto para suportar o trânsito intenso de veículos pesados.
O projeto prevê a construção de dois viadutos e pelo menos doze plataformas de ônibus em seis estações capazes de receber três veículos convencionais simultaneamente a cada embarque e desembarque de passageiros do Transcol. No trecho, as seis estações serão monitoradas por uma central de videomonitoramento e terão um sistema de informações aos usuários, garantindo “mais segurança e eficiência na operação do transporte coletivo”, pontua a Semobi.