Nova ciclovia de Vila Velha a Cariacica vai contar com trechos elevados; entenda

Novo corredor para ciclistas terá 6,5 km de extensão entre Vila Velha e Cariacica Crédito: Freepik

Com uma ponta no início da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha , o corredor vai até as imediações do Terminal de Jardim América, em Cariacica . A via para ciclistas contará com trechos elevados em conjunto com dois novos viadutos que serão conectados à Segunda Ponte

Segundo Fábio Damasceno, titular da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), para a construção dos trechos elevados, foram pesquisadas referências de mobilidade para ciclistas na Argentina e na China.

Sistema cicloviário conta com trechos elevados similares a passarelas Crédito: Divulgação / Semobi

O projeto, ainda embrionário, mostra a ciclovia cercada por grades e passando às margens das estações, para embarque e desembarque, que serão construídas ao longo da Avenida Carlos Lindenberg. Conectando-se a outras ciclovias próximas à Lindenberg, a nova via pode interligar até mesmo a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, até a Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.

Projeção de como devem ser as estações de embarque e desembarque de passageiros Crédito: Divulgação / Semobi

O corredor para ônibus

Batizado de “Expresso GV”, o corredor — fruto do maior investimento da história capixaba em projetos de mobilidade urbana — será pavimentado em concreto para suportar o trânsito intenso de veículos pesados.