Solidariedade em meio ao caos da chuva em Barra de São Francisco

Uma das cidades atingidas pelas chuvas nos últimos dias é Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. E para ajudar os atingidos na cidade, na comunidade católica São Paulo da Cruz, no bairro Campo Novo, voluntários têm preparado refeições para atender à população desabrigada e assistida. Iza Verônica relatou para A Gazeta que ela e a voluntária Rosélia Guimarães doaram 100 kits de café da manhã nesta quinta-feira (9). Ao todo, são mais de 10 voluntários trabalhando na cozinha, preparando entre 50 e 80 marmitas para os necessitados.
Iza disse que a iniciativa começou na noite da última quarta-feira (8), quando chovia forte em Barra de São Francisco. “Inicialmente fizemos um sopão para atender a comunidade, mas como as ruas estavam inundadas, os assistidos não conseguiam chegar. Daí, decidimos ir ao encontro deles”, descreveu.
"Nossa missão é servir a Deus, e servimos por meio da solidariedade aos nossos irmãos"
A doação dos mantimentos e a produção das refeições são feitas de forma totalmente voluntária, sem a participação de órgãos públicos ou empresários. Os próprios moradores da comunidade estão contribuindo com carne, arroz, feijão e também com a mão de obra. O pároco Fabiano Marchesini e o coordenador da comunidade, João Magno, abriram as portas da paróquia para o preparo das refeições, que estão sendo feitas na cozinha da igreja. O sacerdote, que chegou à comunidade no último dia 04/01, já se deparou com essa onda de empatia e solidariedade.
No momento desta reportagem, a chuva, que estava moderada, tornou-se mais intensa na cidade capixaba, conforme relataram os voluntários. No entanto, a previsão para hoje é de 34,64 mm, caracterizando chuva fraca. Segundo a empresa Climatempo, as chuvas – variando entre moderada e fraca – devem persistir na cidade até o dia 17, sexta-feira da próxima semana.