Solidariedade em meio ao caos da chuva em Barra de São Francisco

Iza disse que a iniciativa começou na noite da última quarta-feira (8), quando chovia forte em Barra de São Francisco. “Inicialmente fizemos um sopão para atender a comunidade, mas como as ruas estavam inundadas, os assistidos não conseguiam chegar. Daí, decidimos ir ao encontro deles”, descreveu.

A doação dos mantimentos e a produção das refeições são feitas de forma totalmente voluntária, sem a participação de órgãos públicos ou empresários. Os próprios moradores da comunidade estão contribuindo com carne, arroz, feijão e também com a mão de obra. O pároco Fabiano Marchesini e o coordenador da comunidade, João Magno, abriram as portas da paróquia para o preparo das refeições, que estão sendo feitas na cozinha da igreja. O sacerdote, que chegou à comunidade no último dia 04/01, já se deparou com essa onda de empatia e solidariedade.