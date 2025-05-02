Precisando de mais folga? Saiba quando são os próximos feriados de 2025

Passada a recente sequência de feriadões da Semana Santa, do Dia de Tiradentes, da Festa da Penha (para os capixabas) e do Dia do Trabalho, muita gente já está de olho no próximo período para um possível descanso prolongado. E para quem já quer se programar, anote aí: será o da celebração de Corpus Christi, no dia 19 de junho, uma quinta-feira.