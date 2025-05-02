Precisando de mais folga? Saiba quando são os próximos feriados de 2025

Passada a recente sequência de feriadões da Semana Santa, do Dia de Tiradentes, da Festa da Penha (para os capixabas) e do Dia do Trabalho, muita gente já está de olho no próximo período para um possível descanso prolongado. E para quem já quer se programar, anote aí: será o da celebração de Corpus Christi, no dia 19 de junho, uma quinta-feira.
Acontece que a data é considerada ponto facultativo, ou seja, a adesão ao período de folga depende da decisão de empresas e de governos.
Confira na lista abaixo os próximos feriados nacionais de 2025 e se programe:
- Junho:
19 (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
- Julho e agosto:
Sem feriados nacionais
- Setembro:
7 (domingo) - Independência do Brasil
- Outubro:
12 (domingo) - Dia de Nossa Senhora Aparecida
28 (terça-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo), a ser comemorado no dia 27 no caso de servidores federais
- Novembro:
2 (domingo) - Finados
15 (sábado) - Proclamação da República
20 (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- Dezembro:
24 (quarta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)
25 (quinta-feira) - Natal
31 (quarta-feira) - Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)