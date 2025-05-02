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Precisando de mais folga? Saiba quando são os próximos feriados de 2025

Com o fim do feriadão do Dia do Trabalho, próximo período de descanso prolongado pode ser garantido em junho, com a celebração de Corpus Christi
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 mai 2025 às 11:10

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 11:10

Passada a recente sequência de feriadões da Semana Santa, do Dia de Tiradentes, da Festa da Penha (para os capixabas) e do Dia do Trabalho, muita gente já está de olho no próximo período para um possível descanso prolongado. E para quem já quer se programar, anote aí: será o da celebração de Corpus Christi, no dia 19 de junho, uma quinta-feira.
Acontece que a data é considerada ponto facultativo, ou seja, a adesão ao período de folga depende da decisão de empresas e de governos.
Próximo feriado nacional acontece em 7 de setembro
Próximo feriado nacional acontece em 7 de setembro Crédito: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Confira na lista abaixo os próximos feriados nacionais de 2025 e se programe:

  • Junho:
    19 (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)

  • Julho e agosto:
    Sem feriados nacionais

  • Setembro:
    7 (domingo) - Independência do Brasil

  • Outubro:
    12 (domingo) - Dia de Nossa Senhora Aparecida
    28 (terça-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo), a ser comemorado no dia 27 no caso de servidores federais

  • Novembro:
    2 (domingo) - Finados
    15 (sábado) - Proclamação da República
    20 (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

  • Dezembro:
    24 (quarta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)
    25 (quinta-feira) - Natal
    31 (quarta-feira) - Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)

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