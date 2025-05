Saúde

Gripe e resfriado em alta e vacinação em baixa acendem alerta no ES

Vírus que causam problemas respiratórios aumentam atendimentos, especialmente entre crianças e idosos, na Grande Vitória, mas governo do ES diz que procura por imunizante está baixa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:16

Síndrome Respiratória Aguda Grave tem tendência de alta no Brasil Crédito: Pixabay

Com a chegada do outono e a queda nas temperaturas, aumentam os casos de doenças respiratórias e, com isso, a procura por atendimento nas unidades de saúde. Na Grande Vitória, os municípios de Vila Velha e Serra se destacam com crescimento de casos: a cidade canela-verde registrou mais que o dobro de atendimentos entre fevereiro e março de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024; já a Serra teve alta de 32,3% nas notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em março.>

As demais cidades da região não observaram aumentos significativos, mas alertam que, com a queda da temperatura, é esperado que os atendimentos por sintomas gripais cresçam nas próximas semanas, especialmente, entre as crianças mais novas, idosos e pessoas com comorbidades.>

Essa expectativa de alta no número de casos, no entanto, vem com um alerta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): a baixa procura pela vacina contra a Influenza no Espírito Santo. Do dia 7 de abril, quando foi iniciada a campanha de imunização, até a última quinta-feira (24), foram aplicadas 263.196 doses, alcançando uma cobertura total de 17,57% dos grupos prioritários.>

O Hospital Meridional São Luiz, em Vila Velha, também registrou um aumento significativo de consultas com pacientes apresentando sintomas gripais, incluindo casos graves que necessitaram de internação para tratamento mais eficaz. Como consequência, houve um aumento na procura por imunizantes durante essa época do ano. De acordo com o clínico geral Luciano Magno Rodrigues, os tipos virais mais comuns na unidade foram os da H1N1 e H3N2, responsáveis por infecções mais graves, classificados como Tipo A, além dos vírus do Tipo B.>

>

Segundo o médico de família e comunidade Lucas Alexandre Lopes Huguinim, a elevação nos casos ocorre devido à baixa umidade do ar e ao hábito de permanecer em ambientes fechados, o que facilita a propagação de vírus respiratórios. Ele alerta que pacientes com doenças crônicas e imunossuprimidos - pessoas com o sistema imunológico enfraquecido - estão entre os grupos mais vulneráveis.>

Temporada de resfriados e gripes lota unidades de saúde; saiba se proteger

Dados do Infogripe indicam que Vitória está entre as capitais brasileiras com alto risco para evolução da atividade de SRAG. Em todo o país, foram notificados 36.097 casos da síndrome, sendo 14.857 (41,2%) com confirmação laboratorial para algum vírus respiratório. Entre os casos positivos, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal causador, representando 33,1% das ocorrências, seguido pelo Rinovírus (29,8%) e pelo SARS-CoV-2 (Covid-19), com 26% dos registros.>

Novos casos de SRAG por faixa etária no ES. Crédito: Divulgação/Infogripe

Como identificar os sintomas?

O médico de família e comunidade alertou, ainda, sobre a importância de ficar atento aos sintomas gripais, especialmente em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo ele, os sintomas da SRAG evoluem rapidamente e exigem atenção. Dificuldade respiratória, febre alta (acima de 38°C ou 39°C) e tosse são os principais indicativos.

>

Em casos mais graves, os pacientes podem apresentar alterações na coloração da região labial ou desenvolver complicações mais graves. “Toda gripe pode evoluir para uma sinusite, pode evoluir para uma pneumonia, esses sintomas podem evoluir para um quadro de uma infecção generalizada e em alguns casos podem sim levar a óbito”, destacou o médico.>

Como prevenir infecções?

Para se prevenir de possíveis infecções pelos vírus respiratórios, o médico da família indica:

Alimentação saudável, para manter um sistema imunológico adequado;

Se manter hidratado;

Fazer higienização das mãos, principalmente com água e sabão;

Manter um distanciamento social, com uso de máscaras;

Principalmente, manter o cartão de vacina atualizado com vacinas de gripe, covid-19 e bronquiolite - que são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). >

Por que se vacinar anualmente?

Os municípios da Grande Vitória estão com o calendário de vacinação contra a gripe aberto desde o início de abril, porém algumas pessoas não entendem a necessidade de receber o imunizante anualmente. Para responder a questão, o médico explicou que existem vários vírus que ocasionam sintomas gripais e podem sofrer alterações de acordo com os anos. Por isso, mesmo quem já se vacinou em anos anteriores precisa tomar a nova dose para garantir maior proteção.>

Existe um estudo prévio, no qual se consegue identificar quais são as cepas que estão circulando com maior prevalência naquele ano e, após a identificação, são feitas as vacinas com os vírus mais prevalentes. No entanto, tomar a vacina não significa que a pessoa não vai pegar uma gripe, pois os outros vírus continuam circulando. Lucas Alexandre Lopes Huguinim Médico de família e comunidade

A vacina contra a Influenza, que era ofertada em estratégia de campanha, passou, a partir deste ano, a ser incorporada ao Calendário Nacional de vacinação e deve ser administrada na rotina de crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Esses são os grupos que possuem meta preconizada de 90% de cobertura vacinal.>

Além disso, ela também deve ser administrada em determinados públicos-alvo seguindo a estratégia especial. A procura pelas doses da gripe, entretanto, encontra-se baixa, segundo a Sesa, para ambas estratégias de vacinação. Das doses 263.196 aplicadas, 187.717 foram na rotina, no total de 1.068.465 pessoas aptas a receber as doses. No grupo especial, foram 75.479 doses aplicadas, numa população de 649.658 pessoas.>

A Sesa reforça a importância de que a população que faz parte dos grupos prioritários procure a sala de vacinação mais próxima e atualize a carteira de vacinação, especialmente nesta época do ano, marcada por temperaturas mais amenas, como no outono e inverno.>

A secretaria lembra ainda que a vacina é segura e a principal forma de prevenção contra a doença e suas complicações, como pneumonias e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que podem levar à morte.>

A situação em cada cidade da Grande Vitória

VITÓRIA>

Na Capital do Estado, a Secretaria de Saúde (Semus) informou que, até o momento, não houve aumento na procura por serviços de saúde relacionados a sintomas gripais, em comparação com o mesmo período de 2024. Entre janeiro e abril de 2024, foram registrados 13.852 casos de sintomas gripais. No mesmo intervalo deste ano, o número caiu para 3.589 casos. Os grupos mais acometidos são crianças menores de 1 ano e idosos. Nesta época do ano, os principais vírus em circulação são o Sincicial e o Influenza.>

VILA VELHA>

Já no município canela-verde, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vila Velha analisou um aumento nos atendimentos relacionados a afecções respiratórias agudas de origem viral, especialmente na faixa etária pediátrica. O crescimento é mais acentuado entre crianças de 1 a 5 anos, com destaque para os menores de 1 ano. >

Comparando os meses de fevereiro e março de 2025 com 2024, o número de atendimentos dobrou nos pronto-atendimentos da cidade, refletindo um aumento superior a 100% na demanda. O principal agente identificado neste período é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por causar bronquiolite, uma das doenças respiratórias mais comuns e graves em bebês. Outros vírus também foram detectados, como o Influenza A e B, além de adenovírus e rinovírus.>

SERRA>

A Secretaria de Saúde da Serra informou que, em março deste ano, houve um aumento de 32,3% nas notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave, incluindo sintomas gripais e infecções respiratórias, em relação ao mês anterior. Já o primeiro trimestre deste ano apresentou uma redução de 36,3% no número de registros dessas doenças, se comparado ao mesmo período de 2024.

>

A Sesa acrescentou que, de janeiro a março deste ano, houve uma maior incidência do vírus influenza em relação aos demais testados, sendo a faixa etária entre 20 e 59 anos a que representou maior número de notificações. Todos os dados são obtidos via Prontuário Eletrônico do Cidadão, disponíveis no e-SUS APS.>

VIANA>

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que é esperado o aumento de atendimentos relacionados a síndromes respiratórias neste período do ano, principalmente entre crianças e idosos, os grupos mais vulneráveis. No entanto, até o momento, não foi observado crescimento fora do esperado nas unidades de saúde do município.>

GUARAPARI>

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que não houve aumento no número de casos de doenças respiratórias em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entretanto, a gestão municipal ressaltou que, devido à mudança de temperatura, é comum o aumento da procura por atendimentos relacionados a sintomas respiratórios nesta época do ano. >

Como medida de prevenção e cuidado com a população, será realizado um mutirão de vacinação contra Influenza e Covid-19. As ações começam nesta quarta-feira (23) e continuam até o dia 7 de maio, das 8h às 11h e das 13h às 15h, no Plenário da Câmara Municipal de Guarapari. A vacinação é destinada ao grupo prioritário e especial, com a aplicação das vacinas Influenza e Covid-19 (essa última de forma opcional, para quem tiver interesse).>

