Prefeitura de Colatina anuncia fim de balsa pelo Rio Doce em Itapina

Quanto à operação da balsa de Itapina, de acordo com o contrato e o horário de trabalho ali mencionados, a balsa possui registro na Marinha e é composta por dois operadores com carteira de registro de Marinheiro (MAC ou MAN), conforme determina o registro.

A operação sofre mudanças no período de estiagem, em que o nível do rio oscila — às vezes pela manhã, às vezes à tarde — de acordo com a vazão de água da represa de Mascarenhas, de modo que nem todos os horários podem ser cumpridos. Há também períodos em que a balsa não consegue operar, quando o rio apresenta o nível mínimo de água.

Quanto ao custo, obedecemos à convenção coletiva de trabalho do sindicato dos marinheiros, que compõe salário, vale-alimentação, plano de saúde, seguro, auxílio-aluguel, ajuda de custo e impostos.