Lei Maria da Penha ajudou a romper o silêncio da violência doméstica

Câmera do elevador registrou período em que ex-jogador agride namorada com mais de 60 socos. Crédito: Reprodução

Diante desses dados e das notícias diárias, há o que celebrar no aniversário da Lei Maria da Penha? Com ela, não só a legislação se modernizou, como a própria estrutura jurídica e policial, para tratar a violência doméstica com a devida gravidade que a cerca. Se antes o senso comum mantinha a sociedade alheia ao que ocorria entre quatro paredes, a nova lei ajudou a romper o silêncio que mantinha essa violência escondida. "Denunciar" virou o verbo da vez.

Mas mulheres continuam sendo agredidas e mortas em função da própria condição feminina, mesmo com uma lei que está na boca do povo e virou sinônimo de proteção. A Lei Maria da Penha disseminou o uso de medidas protetivas como forma de impedir futuras agressões e garantir a integridade das vítimas, em situação de risco. Contudo, a eficiência dessas medidas ainda é parcial, basta ver que, em 2024, houve um aumento no Espírito Santo de 15% no descumprimento dessas medidas protetivas na comparação com o ano anterior.

O mérito da Lei Maria da Penha é a evolução que vem proporcionando ao tirar a violência doméstica das sombras, contribuindo para as discussões públicas sobre a cultura do machismo. São 19 anos de debates em escolas, no ambiente de trabalho, nos meios de comunicação. São 19 anos com mais gente metendo a colher diante de relacionamentos visivelmente prejudiciais às mulheres.

Os caminhos são conhecidos, só precisam ser aplicados com mais ênfase: é educar para a mudança da forma como a mulher ainda é enxergada em sociedade, e nisso a escola também tem um papel primordial. Cultura não se muda da noite para o dia, é resultado de trabalho árduo e conscientização permanente.

