ES fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos

Espírito Santo acumulou 65 assassinatos no último mês, número 29% menor quando comparado ao mesmo período de 2024, quando o total foi de 90 mortes

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 16:13

O Espírito Santo registrou o menor número de homicídios desde 1996, com 443 registros de assassinatos de janeiro a julho deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o Estado registrou 526 casos, com uma redução de 15,8%. Somente em julho, 65 homicídios foram cometidos no território capixaba, representando uma queda de 29% em relação ao mesmo mês de 2024, que contabilizou 90 assassinatos.>

O número de homicídios diminuiu em todas as regiões no mês passado, com a região Serrana tendo a queda mais acentuada. Já a região Norte apresentou a menor redução.>

Região Serrana : queda de 38,7%

: queda de 38,7% Região Sul : queda de 24,5%

: queda de 24,5% Região Noroeste : queda de 17,5%

: queda de 17,5% Grande Vitória : queda de 13,1%

: queda de 13,1% Região Norte: queda de 10,3% >

O governador Renato Casagrande afirmou que investimentos estão sendo feitos para reduzir a quantidade de homicídios no Espírito Santo, além de outros crimes. "Essa redução de 15% nos homicídios nesse período mostra que o Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem seguido no caminho certo. Estamos sempre em constante evolução das nossas ações, trazendo novidades, como os Totens de Segurança que começaram a ser instalados nesta semana", disse.>

>

Feminicídios também diminuiu

O número de feminicídios também diminuiu no Estado entre janeiro e julho, com 16 casos. No mesmo período do ano anterior, o Espírito Santo registrou 27 registros, representando uma queda de 40,7% em crimes de gênero. >

Dados do Mapa da Paz do Observatório da Segurança Pública, o Estado registrou 1 caso de feminicídio no mês de julho, sendo que a Grande Vitória está há mais de 60 dias sem registrar crime do tipo.>

