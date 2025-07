Crime que mais aterroriza a população não pode ganhar espaço

Uma arma apontada, uma ameaça, o medo. O latrocínio, quando se mata para roubar, é o maior pesadelo da população pela imprevisibilidade. Qualquer um pode ser vítima, em qualquer lugar. E não há uma cartilha para assaltos: por mais que exista a regra tácita de evitar qualquer tipo de reação, nunca se sabe como uma abordagem vai terminar.



No ano passado, em 39 casos no Espírito Santo o desfecho foi o pior possível, com a morte das vítimas, de acordo com dados do Anuário da Segurança Pública, divulgado na semana passada. Um aumento de 21% em relação a 2023. Vidas perdidas de forma banal, em troca de bens materiais.