Tarifaço de Trump, o que você tem a ver com isso?

Tudo aquilo que, por mais que seja da ordem da macroeconomia, acaba afetando o equilíbrio social. Em efeito dominó, as perdas serão repassadas entre os setores e atingirão a população, com mais pessoas sem trabalho, pressionando os serviços essenciais e reduzindo o consumo. Quem está alheio ao que está acontecendo precisa mudar de postura, sob o risco de ser pego de surpresa.

No Espírito Santo, governo do Estado e o setor produtivo estão se preparando para os piores cenários. O vice-governador Ricardo Ferraço, que lidera o comitê de crise, afirmou que o governo analisa a abertura de linhas de crédito ou alguma renúncia fiscal para a manutenção dos empregos nos setores mais afetados. Em Brasília, também há discussão sobre um fundo para dar crédito a empresas.

Esforços para reduzir os danos. Medidas contingenciais que são fundamentais para segurar a economia diante de uma crise e, sobretudo, proteger as pessoas. Foi assim na pandemia. Mas são medidas que custam dinheiro público, e mais uma vez mostram a razão pela qual se defende com tanta veemência um maior controle de gastos públicos: para que na hora da emergência haja margem para esses socorros financeiros.

Não é só na iminência da tragédia, a qualidade dos gastos públicos precisa estar sempre na ordem do dia de todos aqueles que são responsáveis por tomar as decisões com o dinheiro público, de vereadores a deputados e senadores, passando por prefeitos, governadores e presidente do país.