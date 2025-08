Dinheiro do crime vai ajudar a combater o próprio crime

É com entusiasmo que deve ser recebida a notícia da criação do Núcleo de Recuperação de Ativos (NRA), da Polícia Civil . Afinal, é a organização de uma estrutura capaz de realizar investigações financeiras e patrimoniais, detectando atividades que promovem o enriquecimento de organizações criminosas no Espírito Santo, mas indo além: em outro flanco, viabilizando a venda ou incorporação desses bens ao patrimônio da corporação.

Sobretudo porque a descapitalização desses grupos criminosos, inclusive do tráfico de drogas, é o que pode efetivamente deixá-los mais vulneráveis. O poder financeiro, principalmente para manterem seus arsenais, é o que consolida a força de coerção de uma facção criminosa. O confisco contínuo desse patrimônio pode ser mais letal do que um tiro contra esses grupos.

O Núcleo de Recuperação de Ativos (NRA) segue uma política nacional do Ministério da Justiça, com a Rede Recupera (Rede Nacional de Recuperação de Ativos). A proposta é consolidar um modelo nacional de enfrentamento patrimonial ao crime organizado.

Atingir o patrimônio e as fontes de financiamento desses criminosos é estratégia de inteligência, que exige um trabalho minucioso e especializado, com aprimoramento constante. A capacitação é essencial. Um investimento que pode vir desse dinheiro do crime, um tipo de "lavagem" do bem. O NRA tem tudo para colher bons frutos, com um trabalho sério.