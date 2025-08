ES cria núcleo para rastrear e recuperar bens de organizações criminosas

Rastrear, apreender e dar um novo destino ao dinheiro e aos bens de organizações criminosas. É o que pretende o Núcleo de Recuperação de Ativos (NRA), criado pela Polícia Civil com o objetivo de descapitalizar estes grupos e combater a lavagem de dinheiro, impedindo ainda que usem seus lucros em novas atividades ilícitas.



Segue uma política nacional do Ministério da Justiça, com a Rede Recupera, e é apontada como uma medida efetiva para enfrentar o poder financeiro da criminalidade.