Foragido há 7 meses, Toninho Pavão é preso em siderúrgica na Serra

Foi preso na manhã desta quinta-feira (31) um conhecido criminoso do Espírito Santo, que estava foragido há cerca de sete meses. José Antônio Marim Nogueira, conhecido como Toninho Pavão, foi localizado pela Polícia Penal enquanto trabalhava em uma siderúrgica localizada na Serra. A informação é de que ele não reagiu à prisão.



A operação de recaptura foi realizada pela equipe da Divisão de Inteligência da Polícia Penal, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência Prisional (SIP). As equipes vinham monitorando o criminoso e conseguiram rastrear sua localização. “A abordagem ocorreu de forma rápida e precisa, sem reação por parte do foragido”, informou, por nota, a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).