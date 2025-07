Oito promotores para ajudar a reduzir o acúmulo de processos no MPES da Serra

Oito promotores de justiça foram designados para atuar na 7ª Promotoria Criminal da Serra, onde o acúmulo de processos levou a situações como a libertação de seis traficantes pela Justiça estadual. Segundo informações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), até o último dia 17 a unidade, que é responsável por casos que vão à júri popular, estava com 291 processos.