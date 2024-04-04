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Histórias de fé

Festa da Penha: promessa para filha sobreviver dura sete anos

Maria Dias Gonçalves prometeu à Nossa Senhora manter Maria José, hoje com 52 anos, usando apenas vestido branco durante parte da infância
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 abr 2024 às 17:43

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 17:43

De origem simples e mesmo com toda a dificuldade que seria manter uma criança usando apenas roupa branca, a dona de casa Maria Dias Gonçalves, de 84 anos, não teve dúvidas ao fazer a sua promessa à Nossa Senhora da Penha. Ela esperava ver a filha Maria José, que nasceu com problema de saúde e com risco de morte, totalmente recuperada. Com os cuidados adotados na época, a menina se restabeleceu, e um padre chegou a dispensar a mãe do cumprimento daquele compromisso, mas Maria Gonçalves foi até o fim. Hoje, a filha tem 52 anos, e as duas são só gratidão. Conheça mais detalhes desta história de fé no vídeo. 

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