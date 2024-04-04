Festa da Penha: promessa para filha sobreviver dura sete anos

De origem simples e mesmo com toda a dificuldade que seria manter uma criança usando apenas roupa branca, a dona de casa Maria Dias Gonçalves, de 84 anos, não teve dúvidas ao fazer a sua promessa à Nossa Senhora da Penha. Ela esperava ver a filha Maria José, que nasceu com problema de saúde e com risco de morte, totalmente recuperada. Com os cuidados adotados na época, a menina se restabeleceu, e um padre chegou a dispensar a mãe do cumprimento daquele compromisso, mas Maria Gonçalves foi até o fim. Hoje, a filha tem 52 anos, e as duas são só gratidão. Conheça mais detalhes desta história de fé no vídeo.