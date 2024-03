Festa da Penha vai ter mais de 50 missas; confira programação completa

Homenagens à padroeira do Espírito Santo incluem também mais de 10 romarias, além de atrações musicais, entre os dias 31 de março e 8 de abril

A 454ª edição da Festa da Penha vai contar com 50 missas, mais de 10 romarias, além de 10 atrações noturnas. A programação completa foi divulgada nesta quinta-feira (14) pela comissão organizadora. Durante os nove dias do evento, entre 31 de março e 8 de abril, a expectativa é que 2,5 milhões de fiéis rendam homenagens à padroeira do Espírito Santo, no Convento da Penha e no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Ao todo serão 50 missas ao longo de todo o evento, incluindo as realizadas na capela do Convento da Penha, durante a manhã; as do Oitavário no Campinho; e as do Parque da Prainha nas romarias dos Homens no dia 6 de abril; das Mulheres, no dia 7; além da missa de encerramento da Festa da Penha, no dia 8 de abril, dia da Padroeira do Estado. Também haverá a missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, no sábado, dia 6 de abril.