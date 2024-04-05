Homenagem à padroeira

Festa da Penha: confira horários do Aquaviário e reforço no Transcol

Entre esta sexta (5) e segunda-feira (8), fiéis terão mais opções de transporte para acompanhar a maior manifestação religiosa do Estado
João Barbosa

Publicado em 

05 abr 2024 às 11:26

Aquaviário
Aquaviário terá reforço de horários durante a Festa da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os fiéis que vão para as celebrações finais da Festa da Penha, entre esta sexta (5) e segunda-feira (8), vão contar com reforço nos horários de funcionamento do Sistema Transcol e do Aquaviário. Entre os ônibus, serão 14 linhas com reforço no sábado (6) e no domingo (7), quando acontecem as duas principais romarias da festa.
Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os devotos que precisam do Aquaviário também terão mais opções de deslocamento antes e depois das atividades religiosas. Confira os horários:

SEXTA-FEIRA (5)

  • Linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) - funcionamento padrão, quadro de horário de dias úteis.

  • Linha 402 (Praça do Papa / Prainha) - quadro de horário de dias úteis, com acréscimo de viagens a partir de 19h25, saindo de Vila Velha.

    Saídas da Praça do Papa: 19h45 / 20h25 / 21h05 / 21h50
    Saídas da Prainha: 19h25 / 20h05 / 20h45 / 21h25

  • Linha 403 (Porto de Santana /Prainha) - quadro de horários de sábado, com acréscimo de viagens a partir de 17h30, saindo de Porto de Santana.

    Saídas de Porto de Santana: 17h30 / 19h / 20h30
    Saídas da Prainha: 18h15 / 19h45 / 21h15

SÁBADO (6)

  • Linha 401

    Saída de Porto de Santana: 8h / 9h30 / 11h / 12h30 / 14h / 15h30
    Saída da Praça do Papa: 8h45 / 10h45 / 11h45 / 13h15 / 14h45 / 16h15

  • Linha 402

    Saídas da Praça do Papa: 6h45 / 7h30 / 8h10 / 9h / 9h40 / 10h30 / 11h10 / 12h / 12h45 / 13h35 / 14h20 / 15h10 / 15h55 / 16h45 / 17h30 / 18h20 / 19h05
    Saídas da Prainha: 6h25 / 7h10 / 7h50 / 8h40 / 9h20 / 10h10 / 10h50 / 11h40 / 12h25 / 13h15 / 14h / 14h / 14h50 / 15h35 / 16h25 / 17h10 / 18h / 18h45

  • Linha 403

    Saídas de Porto de Santana: 7h (extra) / 8h22 / 9h52 / 11h22 / 12h52 / 14h22 / 15h52 / 17h30 (extra)
    Saídas de Prainha: 7h40 (extra) / 9h07 / 10h37 / 12h07 / 13h37 / 15h07 / 16h37 / 18h15 (extra)
DOMINGO (7)

  • Linha 401 - funcionamento padrão, quadro de horário de domingo.

  • Linha 402 - quadro de horário de domingo, com viagens extras a partir de 19h25 saindo da Prainha.

    Saídas da Praça do Papa: 19h45 / 20h25 / 21h05 / 21h45
    Saídas da Prainha: 19h25 / 20h05 / 20h45 / 21h25 / 22h05

  • Linha 403 - quadro de horário de domingo, com viagens extras a partir de 7h saindo de Porto de Santana.

    Saídas de Porto de Santana: 7h (extra) / 8h22 / 9h52 / 11h22 / 12h52 / 14h22 / 15h52 / 17h30 (extra)
    Saídas da Prainha: 7h40 (extra) / 9h07 / 10h37 / 12h07 / 13h37 / 15h07 / 16h37 / 18h15 (extra)

SEGUNDA-FEIRA (8)

  • Linha 401 - horário padrão de dias úteis
Horários da linha 401 do Aquaviário (Porto de Santana / Praça do Papa) Crédito: Divulgação / Semobi
  • Linha 402 - programação especial
Horário da linha 402 do Aquaviário (Praça do Papa / Prainha) na segunda-feira (8) Crédito: Divulgação / Semobi
  • Linha 403 - programação especial

    Saída de Porto de Santana: 20h10
    Saídas da Prainha: 21h / 22h30

Transcol

Segundo a Semobi, o sistema de ônibus terá 14 linhas para reforço do trânsito dos fiéis. "No sábado (6), durante a Romaria dos Homens, serão disponibilizadas quatro linhas especiais que partirão entre 16h40 e 18h40 para levar os fiéis até a Catedral de Vitória. Para garantir o retorno dos participantes da Romaria dos Homens, outras quatro linhas especiais estarão em operação entre 23h15 e 3h da madrugada, levando os fiéis de volta a diferentes locais de Vitória e Cariacica", divulgou a pasta.
Já no domingo (8), durante a Romaria das Mulheres, quatro linhas do sistema terão frota extra em operação entre 18h10 e 21h.

Confira as linhas

  • 514 – T. Ibes/ T. Vila Velha Via 3ª Ponte/ Beira Mar
  • 525 - T. Vila Velha/ T. Itacibá Via Lindenberg/ T. Ibes/ T. Jardim América
  • 634 – T. Vila Velha/ Terra Vermelha Via C. Itaparica - Noturno
  • 664 – T. São Torquato/ P. da Costa Via T. Vila Velha/ Boa Vista - Noturno
  • 665 – T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Santos Dumont/ S. Mônica/ Itaparica - Noturno
  • 667 - T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Cobilândia/ Vale Encantado/ Araçás/ Ibes - Noturno
  • 774 - T. São Torquato/ Nova Rosa da Penha Via Bubu - Noturno
  • 775 – T. São Torquato/ Jardim Botânico Via Castelo Branco - Noturno
  • 776 - T. São Torquato/ Flexal II Via Porto Velho - Noturno
  • 777 - T. São Torquato/ Novo Brasil Via M. de Noronha - Noturno
  • 552 – T. Campo Grande/ T. Itaparica Via Leste-Oeste
  • 656 – T. Itaparica/ T. Vila Velha
  • 606 - T. Vila Velha/ T. Ibes Via C. Itaparica
  • 612 - T. Itaparica/ Parque R. Terra Vermelha Via Ulisses Guimarães

