Festa da Penha: confira horários do Aquaviário e reforço no Transcol

Os fiéis que vão para as celebrações finais da Festa da Penha, entre esta sexta (5) e segunda-feira (8), vão contar com reforço nos horários de funcionamento do Sistema Transcol e do Aquaviário. Entre os ônibus, serão 14 linhas com reforço no sábado (6) e no domingo (7), quando acontecem as duas principais romarias da festa.
Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), os devotos que precisam do Aquaviário também terão mais opções de deslocamento antes e depois das atividades religiosas. Confira os horários:
SEXTA-FEIRA (5)
- Linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) - funcionamento padrão, quadro de horário de dias úteis.
- Linha 402 (Praça do Papa / Prainha) - quadro de horário de dias úteis, com acréscimo de viagens a partir de 19h25, saindo de Vila Velha.
Saídas da Praça do Papa: 19h45 / 20h25 / 21h05 / 21h50
Saídas da Prainha: 19h25 / 20h05 / 20h45 / 21h25
- Linha 403 (Porto de Santana /Prainha) - quadro de horários de sábado, com acréscimo de viagens a partir de 17h30, saindo de Porto de Santana.
Saídas de Porto de Santana: 17h30 / 19h / 20h30
Saídas da Prainha: 18h15 / 19h45 / 21h15
SÁBADO (6)
- Linha 401
Saída de Porto de Santana: 8h / 9h30 / 11h / 12h30 / 14h / 15h30
Saída da Praça do Papa: 8h45 / 10h45 / 11h45 / 13h15 / 14h45 / 16h15
- Linha 402
Saídas da Praça do Papa: 6h45 / 7h30 / 8h10 / 9h / 9h40 / 10h30 / 11h10 / 12h / 12h45 / 13h35 / 14h20 / 15h10 / 15h55 / 16h45 / 17h30 / 18h20 / 19h05
Saídas da Prainha: 6h25 / 7h10 / 7h50 / 8h40 / 9h20 / 10h10 / 10h50 / 11h40 / 12h25 / 13h15 / 14h / 14h / 14h50 / 15h35 / 16h25 / 17h10 / 18h / 18h45
- Linha 403
Saídas de Porto de Santana: 7h (extra) / 8h22 / 9h52 / 11h22 / 12h52 / 14h22 / 15h52 / 17h30 (extra)
Saídas de Prainha: 7h40 (extra) / 9h07 / 10h37 / 12h07 / 13h37 / 15h07 / 16h37 / 18h15 (extra)
DOMINGO (7)
- Linha 401 - funcionamento padrão, quadro de horário de domingo.
- Linha 402 - quadro de horário de domingo, com viagens extras a partir de 19h25 saindo da Prainha.
Saídas da Praça do Papa: 19h45 / 20h25 / 21h05 / 21h45
Saídas da Prainha: 19h25 / 20h05 / 20h45 / 21h25 / 22h05
- Linha 403 - quadro de horário de domingo, com viagens extras a partir de 7h saindo de Porto de Santana.
Saídas de Porto de Santana: 7h (extra) / 8h22 / 9h52 / 11h22 / 12h52 / 14h22 / 15h52 / 17h30 (extra)
Saídas da Prainha: 7h40 (extra) / 9h07 / 10h37 / 12h07 / 13h37 / 15h07 / 16h37 / 18h15 (extra)
SEGUNDA-FEIRA (8)
- Linha 401 - horário padrão de dias úteis
- Linha 402 - programação especial
- Linha 403 - programação especial
Saída de Porto de Santana: 20h10
Saídas da Prainha: 21h / 22h30
Transcol
Segundo a Semobi, o sistema de ônibus terá 14 linhas para reforço do trânsito dos fiéis. "No sábado (6), durante a Romaria dos Homens, serão disponibilizadas quatro linhas especiais que partirão entre 16h40 e 18h40 para levar os fiéis até a Catedral de Vitória. Para garantir o retorno dos participantes da Romaria dos Homens, outras quatro linhas especiais estarão em operação entre 23h15 e 3h da madrugada, levando os fiéis de volta a diferentes locais de Vitória e Cariacica", divulgou a pasta.
Já no domingo (8), durante a Romaria das Mulheres, quatro linhas do sistema terão frota extra em operação entre 18h10 e 21h.
Confira as linhas
- 514 – T. Ibes/ T. Vila Velha Via 3ª Ponte/ Beira Mar
- 525 - T. Vila Velha/ T. Itacibá Via Lindenberg/ T. Ibes/ T. Jardim América
- 634 – T. Vila Velha/ Terra Vermelha Via C. Itaparica - Noturno
- 664 – T. São Torquato/ P. da Costa Via T. Vila Velha/ Boa Vista - Noturno
- 665 – T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Santos Dumont/ S. Mônica/ Itaparica - Noturno
- 667 - T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Cobilândia/ Vale Encantado/ Araçás/ Ibes - Noturno
- 774 - T. São Torquato/ Nova Rosa da Penha Via Bubu - Noturno
- 775 – T. São Torquato/ Jardim Botânico Via Castelo Branco - Noturno
- 776 - T. São Torquato/ Flexal II Via Porto Velho - Noturno
- 777 - T. São Torquato/ Novo Brasil Via M. de Noronha - Noturno
- 552 – T. Campo Grande/ T. Itaparica Via Leste-Oeste
- 656 – T. Itaparica/ T. Vila Velha
- 606 - T. Vila Velha/ T. Ibes Via C. Itaparica
- 612 - T. Itaparica/ Parque R. Terra Vermelha Via Ulisses Guimarães