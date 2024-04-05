Um dos momentos mais esperados da Festa da Penha é a Romaria dos Homens, que acontece no próximo sábado (6). De acordo com a organização do evento, são esperadas de 800 mil a 1 milhão de pessoas na procissão, que começa na Catedral Metropolitana de Vitória e vai até o Parque da Prainha, em Vila Velha.
A romaria é realizada sempre no sábado que antecede o dia da padroeira do Espírito Santo. O trajeto tem aproximadamente 14 quilômetros e passa por ruas, avenidas e pela Segunda Ponte, com duração de cerca de 4 horas. Confira o percurso no vídeo acima.
Programação e trajeto
Às 18h começa a Missa de Envio da Romaria dos Homens, com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin à frente da celebração. Por volta das 19h, a imagem de Nossa Senhora da Penha deixa a Catedral Metropolitana rumo à Prainha.
De Penha Móvel, ela segue pelas ruas do Centro da Capital seguindo o seguinte itinerário:
- Rua José Marcelino;
- Rua São Francisco;
- Viaduto Caramuru;
- Rua Cais São Francisco;
- Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes;
- Avenida Marcos de Azevedo;
- Avenida Duarte Lemos;
- Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.
A imagem da padroeira, seguida pelos romeiros, passam a Segunda Ponte. Já em Vila Velha, o caminho é o seguinte:
- Avenida Carlos Lindenberg;
- Avenida Jerônimo Monteiro;
- Avenida Champagnat;
- Rua Antônio Ataíde;
- Parque da Prainha.
Já no Parque da Prainha, é dado início à Missa de Encerramento da Romaria dos Homens, que será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Vitoria, Dom Dario Campos. Mas antes da chegada da imagem lá, a partir das 19 horas, haverá a transmissão da Romaria, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e padre Renato Criste, com participação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.
Festa da Penha: veja qual será o trajeto da Romaria dos Homens
Romaria dos Homens
A Romaria dos Homens acontece há pelo menos 60 anos. A primeira edição ocorreu no ano de 1955, durante o dia, com um trajeto diferente. Em 1958, após decisão do então Arcebispo de Vitória, dom João Batista, passou a ter a extensão atual e ser realizada à noite.