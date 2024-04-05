Festa da Penha: veja qual será o trajeto da Romaria dos Homens

A romaria é realizada sempre no sábado que antecede o dia da padroeira do Espírito Santo. O trajeto tem aproximadamente 14 quilômetros e passa por ruas, avenidas e pela Segunda Ponte , com duração de cerca de 4 horas. Confira o percurso no vídeo acima.

Programação e trajeto

Às 18h começa a Missa de Envio da Romaria dos Homens, com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin à frente da celebração. Por volta das 19h, a imagem de Nossa Senhora da Penha deixa a Catedral Metropolitana rumo à Prainha.

De Penha Móvel, ela segue pelas ruas do Centro da Capital seguindo o seguinte itinerário:

Rua José Marcelino;

Rua São Francisco;

Viaduto Caramuru;

Rua Cais São Francisco;

Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes;

Avenida Marcos de Azevedo;

Avenida Duarte Lemos;

Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.

A imagem da padroeira, seguida pelos romeiros, passam a Segunda Ponte. Já em Vila Velha, o caminho é o seguinte:

Avenida Carlos Lindenberg;

Avenida Jerônimo Monteiro;

Avenida Champagnat;

Rua Antônio Ataíde;

Parque da Prainha.

Já no Parque da Prainha, é dado início à Missa de Encerramento da Romaria dos Homens, que será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Vitoria, Dom Dario Campos. Mas antes da chegada da imagem lá, a partir das 19 horas, haverá a transmissão da Romaria, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e padre Renato Criste, com participação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.

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Romaria dos Homens