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Festa da Penha: veja qual será o trajeto da Romaria dos Homens

Confira o percurso de um dos momentos mais aguardados das celebrações à Nossa Senhora da Penha, que acontecerá no sábado (6)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 abr 2024 às 10:17

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 10:17

Um dos momentos mais esperados da Festa da Penha é a Romaria dos Homens, que acontece no próximo sábado (6). De acordo com a organização do evento, são esperadas de 800 mil a 1 milhão de pessoas na procissão, que começa na Catedral Metropolitana de Vitória e vai até o Parque da Prainha, em Vila Velha.
A romaria é realizada sempre no sábado que antecede o dia da padroeira do Espírito Santo. O trajeto tem aproximadamente 14 quilômetros e passa por ruas, avenidas e pela Segunda Ponte, com duração de cerca de 4 horas.  Confira o percurso no vídeo acima.

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Programação e trajeto

Às 18h começa a Missa de Envio da Romaria dos Homens, com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin à frente da celebração. Por volta das 19h, a imagem de Nossa Senhora da Penha deixa a Catedral Metropolitana rumo à Prainha.
De Penha Móvel, ela segue pelas ruas do Centro da Capital seguindo o seguinte itinerário: 
  • Rua José Marcelino;
  • Rua São Francisco;
  • Viaduto Caramuru;
  • Rua Cais São Francisco;
  • Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes;
  • Avenida Marcos de Azevedo;
  • Avenida Duarte Lemos;
  • Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.
A imagem da padroeira, seguida pelos romeiros, passam a Segunda Ponte. Já em Vila Velha, o caminho é o seguinte: 
  • Avenida Carlos Lindenberg; 
  • Avenida Jerônimo Monteiro; 
  • Avenida Champagnat; 
  • Rua Antônio Ataíde; 
  • Parque da Prainha.
Já no Parque da Prainha, é dado início à Missa de Encerramento da Romaria dos Homens, que será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Vitoria, Dom Dario Campos. Mas antes da chegada da imagem lá, a partir das 19 horas, haverá a transmissão da Romaria, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e padre Renato Criste, com participação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.
Festa da Penha: veja qual será o trajeto da Romaria dos Homens

Romaria dos Homens

A Romaria dos Homens acontece há pelo menos 60 anos. A primeira edição ocorreu no ano de 1955, durante o dia, com um trajeto diferente. Em 1958, após decisão do então Arcebispo de Vitória, dom João Batista, passou a ter a extensão atual e ser realizada à noite. 

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