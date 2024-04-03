Festa da Penha: empresário se recupera de acidente após prova de fé no Convento

O microempresário Marco Antonio Lyra, de 57 anos, capotou o carro quando seguia com a esposa de Vila Velha para Vitória pela Terceira Ponte em 2007. Devido à gravidade do caso, ele precisou ter o braço esquerdo amputado e ficou em coma induzido no hospital. Por pouco, os médicos não desligaram os aparelhos que o mantinham vivo, dada a falta de esperança em sua recuperação.

Após se recuperar milagrosamente e receber alta, um problema respiratório, decorrente dos equipamentos que usou durante a internação, passou a deixar Marco Antonio sem ar e quase sem conseguir andar. Ele tentou os tratamentos convencionais, sem sucesso. Até que decidiu fazer uma promessa para Nossa Senhora da Penha: subiu as escadarias do Convento de joelhos, mal podendo respirar. E de lá saiu recuperado. Veja mais detalhes desta história de fé e os milagres que o microempresário conta no vídeo acima.