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Histórias de fé

Festa da Penha: empresário se recupera de acidente após prova de fé no Convento

Marco Antonio Lyra perdeu o braço e teve problemas na respiração após acidente de carro, mas acredita que se restabeleceu após intercessão de Nossa Senhora
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 abr 2024 às 12:58

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 12:58

O microempresário Marco Antonio Lyra, de 57 anos, capotou o carro quando seguia com a esposa de Vila Velha para Vitória pela Terceira Ponte em 2007. Devido à gravidade do caso, ele precisou ter o braço esquerdo amputado e ficou em coma induzido no hospital. Por pouco, os médicos não desligaram os aparelhos que o mantinham vivo, dada a falta de esperança em sua recuperação.
Após se recuperar milagrosamente e receber alta, um problema respiratório, decorrente dos equipamentos que usou durante a internação, passou a deixar Marco Antonio sem ar e quase sem conseguir andar. Ele tentou os tratamentos convencionais, sem sucesso. Até que decidiu fazer uma promessa para Nossa Senhora da Penha: subiu as escadarias do Convento de joelhos, mal podendo respirar. E de lá saiu recuperado. Veja mais detalhes desta história de fé e os milagres que o microempresário conta no vídeo acima.

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