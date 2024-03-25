A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou reforços nas linhas do Transcol e operação especial do Aquaviário para atender os fiéis durante a Festa da Penha.
Haverá reforço em 26 linhas do Sistema Transcol, em especial nos dias de maior movimento de fiéis, no sábado (6) e no domingo (7), quando acontecem as duas principais romarias do evento religioso.
Quatro linhas especiais vão levar os romeiros até a Catedral de Vitória, no sábado (6), para o início da Romaria dos Homens, com partidas entre 16h40 e 18h40. Duas delas sairão do Terminal de Vila Velha (4207 e 4208), passando pela Terceira Ponte, uma do Terminal do Ibes (4209), com trajeto pela Avenida Carlos Lindenberg, e outra do Terminal de Itaparica, passando pela Terceira Ponte (4210).
No retorno da Romaria dos Homens, outras quatro linhas especiais estarão funcionando entre 23h15 e 3h da madrugada. Todas saindo de Vila Velha: 4205, 4219, 4221 e 4222. Outras linhas receberão reforço de mais veículos: 525, 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.
Festa da Penha: Transcol e Aquaviário terão reforço para atender fiéis
Para o horário de retorno após a Romaria das Mulheres, no domingo (8), haverá reforço da frota, entre 18h10 e 21h, nas linhas 552, 656, 606 e 612.
Além disso, uma lancha do Aquaviário estará operando viagens extras, conforme demanda, nas três estações do sistema. O barco estará disponível no feriado de Nossa Senhora da Penha, segunda-feira (8), das 6h às 16h.
A Ceturb-ES também disponibilizará um veículo exclusivo do sistema Mão na Roda para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes entre a Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, e o Centro Cultural Parque da Prainha, nos dias 6, 7 e 8 de abril.
As linhas que receberão reforço de frota:
- 514 – T. Ibes/ T. Vila Velha Via 3ª Ponte/ Beira Mar
- 525 - T. Vila Velha/ T. Itacibá Via Lindenberg/ T. Ibes/ T. Jardim América
- 634 – T. Vila Velha/ Terra Vermelha Via C. Itaparica - Noturno
- 664 – T. São Torquato/ P. da Costa Via T. Vila Velha/ Boa Vista - Noturno
- 665 – T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Santos Dumont/ S. Mônica/ Itaparica - Noturno
- 667 - T. Vila Velha/ T. São Torquato Via Cobilândia/ Vale Encantado/ Araçás/ Ibes - Noturno
- 774 - T. São Torquato/ Nova Rosa da Penha Via Bubu - Noturno
- 775 – T. São Torquato/ Jardim Botânico Via Castelo Branco - Noturno
- 776 - T. São Torquato/ Flexal II Via Porto Velho - Noturno
- 777 - T. São Torquato/ Novo Brasil Via M. de Noronha - Noturno
- 552 – T. Campo Grande/ T. Itaparica Via Leste-Oeste
- 656 – T. Itaparica/ T. Vila Velha
- 606 - T. Vila Velha/ T. Ibes Via C. Itaparica/ Santa Inês
- 612 - T. Itaparica/ Parque R. Terra Vermelha Via Ulisses Guimarães