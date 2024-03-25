Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Wylly Souza/Procissão Fotográfica

Haverá reforço em 26 linhas do Sistema Transcol, em especial nos dias de maior movimento de fiéis, no sábado (6) e no domingo (7), quando acontecem as duas principais romarias do evento religioso.

Quatro linhas especiais vão levar os romeiros até a Catedral de Vitória, no sábado (6), para o início da Romaria dos Homens, com partidas entre 16h40 e 18h40. Duas delas sairão do Terminal de Vila Velha (4207 e 4208), passando pela Terceira Ponte, uma do Terminal do Ibes (4209), com trajeto pela Avenida Carlos Lindenberg, e outra do Terminal de Itaparica, passando pela Terceira Ponte (4210).

No retorno da Romaria dos Homens, outras quatro linhas especiais estarão funcionando entre 23h15 e 3h da madrugada. Todas saindo de Vila Velha: 4205, 4219, 4221 e 4222. Outras linhas receberão reforço de mais veículos: 525, 634, 664, 665, 667, 774, 775, 776 e 777.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha: Transcol e Aquaviário terão reforço para atender fiéis

Para o horário de retorno após a Romaria das Mulheres, no domingo (8), haverá reforço da frota, entre 18h10 e 21h, nas linhas 552, 656, 606 e 612.

Além disso, uma lancha do Aquaviário estará operando viagens extras, conforme demanda, nas três estações do sistema. O barco estará disponível no feriado de Nossa Senhora da Penha, segunda-feira (8), das 6h às 16h.

A Ceturb-ES também disponibilizará um veículo exclusivo do sistema Mão na Roda para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes entre a Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, e o Centro Cultural Parque da Prainha, nos dias 6, 7 e 8 de abril.

As linhas que receberão reforço de frota: