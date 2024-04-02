Festa da Penha: vendedora renova a fé após cura de derrame cerebral

Após meses seguidos com uma dor de cabeça persistente, a vendedora Sandra Rodrigues Ribeiro, moradora de Santa Rita, em Vila Velha, passou mal em casa e precisou ser socorrida às pressas para o hospital. Há seis anos, ela teve uma trombose — um princípio de derrame cerebral — que poderia a ter deixado com sequelas. Mas, pela fé em Deus e na intercessão de Maria, Sandra acredita que foi curada e não teve mais problemas de saúde.