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Histórias de milagre

Festa da Penha: vendedora renova a fé após cura de derrame cerebral

Sandra revela os momentos de dor, internação e angústia que passou há seis anos; sua devoção à Nossa Senhora aumentou após o problema de saúde
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 abr 2024 às 13:51

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 13:51

Após meses seguidos com uma dor de cabeça persistente, a vendedora Sandra Rodrigues Ribeiro, moradora de Santa Rita, em Vila Velha, passou mal em casa e precisou ser socorrida às pressas para o hospital. Há seis anos, ela teve uma trombose — um princípio de derrame cerebral — que poderia a ter deixado com sequelas. Mas, pela fé em Deus e na intercessão de Maria, Sandra acredita que foi curada e não teve mais problemas de saúde.
"Deus é maravilhoso e a cada dia eu agradeço mais e mais. E também não deixei de agradecer a Nossa Senhora da Penha, nossa mãe, que olha por todos os seus filhos", ressalta, em depoimento para A Gazeta. Confira a história de fé da vendedora no vídeo. 

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