Associação evangélica de saúde celebra 70 anos com expansão hospitalar

“O legado que esperamos vai além da estrutura física dos hospitais. Nós queremos prestar um serviço de saúde de qualidade para todos que precisam. Buscamos o fortalecimento de práticas que sejam capazes de transformar realidades e de impactar positivamente na saúde da população capixaba ao longo dos anos. Queremos contribuir com um sistema de saúde cada vez mais preparado para o futuro”, conclui.