Festa da Penha: Romaria das Pessoas com Deficiência une fé e inclusão

Romaria das Pessoas com Deficiência, durante a Festa da Penha, vai da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário Crédito: Thiago Soares/Procissão Fotográfica

Três mil pessoas devem participar da Romaria das Pessoas com Deficiência, que acontece no próximo sábado (6), dentro da programação da Festa da Penha 2024, em Vila Velha. O evento, que chega a sua 17ª edição neste ano, é um espaço de mobilização em prol das pessoas com deficiência e de luta pela visibilidade na defesa e garantia de direitos.

A concentração para a romaria começa às 7h30, na Praça Duque de Caxias, no Centro. A saída está marcada para as 8h, e o percurso termina na Igreja do Rosário, localizada no Sítio Histórico da Prainha, onde será realizada uma missa.

Organizado pelo Fórum de Entidades de Pessoas com Deficiência, o evento contar com a participação da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), além de familiares, amigos e frequentadores das Apaes, Vitória Down, Amaes, Pestalozzi e outras entidades de assistência às pessoas com deficiência.

"A Romaria das Pessoas com Deficiência é um momento para expressar a fé, mas também para destacar a importância da inclusão social e do respeito às diferenças. Vamos às ruas em busca de uma sociedade mais acolhedora e protetora dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias", ressalta Maria das Graças Vimercati, presidente da Feapaes-ES.

Moradora de Vila Velha, Luzia dos Santos Santana, 73 anos, faz o percurso da romaria todos os anos ao lado do filho André Luiz, 44 anos, que é deficiente intelectual. “Eu sempre falo com outras mães que têm filhos com deficiência que não podemos nos esconder, precisamos ocupar os espaços. Essa romaria é uma demonstração de fé, mas também de luta. A gente precisa mostrar que eles existem e têm direitos”, destaca.

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