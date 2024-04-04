Festa da Penha: como será a programação da Romaria dos Homens

Concentração de fiéis na Catedral de Vitória para a Romaria dos Homens em 2023

No Parque da Prainha, a Missa de Encerramento da Romaria dos Homens será presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos, às 23 horas.

Mesmo antes da celebração, já a partir das 19 horas, haverá transmissão de toda a romaria no Parque da Prainha, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e do padre Renato Criste, com animação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.