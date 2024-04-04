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Demonstração de fé

Festa da Penha: como será a programação da Romaria dos Homens

Tradicional caminhada em homenagem à padroeira do Estado será realizada no próximo sábado (6), com concentração na Catedral de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2024 às 10:13

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 10:13

Romaria dos Homens
Concentração de fiéis na Catedral de Vitória para a Romaria dos Homens em 2023 Crédito: Vitor Jubini
Um dos grandes momentos da Festa da Penha é a tradicional Romaria dos Homens, que será realizada no próximo sábado (6), com a expectativa de reunir de 800 mil a 1 milhão de fiéis, segundo estimativas dos organizadores do evento. A caminhada é precedida de uma missa e outra celebração também é realizada no encerramento da procissão.
A Missa de Envio da Romaria dos Homens será realizada às 18 horas e presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin, na Catedral Metropolitana. Por volta das 19 horas, logo após a celebração, a imagem de Nossa Senhora da Penha sairá da igreja. 
A romaria segue, acompanhando a imagem no Penha Móvel, pelas ruas do Centro da Capital, passando pela Rua José Marcelino, Rua São Francisco, depois embaixo do Viaduto Caramuru até a Rua Cais São Francisco. A procissão irá desembocar no Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo, depois Avenida Duarte Lemos, até chegar na Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.
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Os romeiros seguem pela Segunda Ponte, na travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha, e prosseguem pelas avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro e Champagnat, e também pela Rua Antônio Ataíde, até chegar ao Parque da Prainha.
No Parque da Prainha, a Missa de Encerramento da Romaria dos Homens será presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos, às 23 horas.
Mesmo antes da celebração, já a partir das 19 horas, haverá transmissão de toda a romaria no Parque da Prainha, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e do padre Renato Criste, com animação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.

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