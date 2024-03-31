Convento: o ponto turístico que é a casa da Nossa Senhora da Penha

O Convento da Penha tem mais de 450 anos de história e cultura. É um monumento que vai além do religioso. Tornou-se um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo.
Localizado em Vila Velha, o convento teve sua construção iniciada em 1558. A obra foi impulsionada com a chegada do frei Pedro Palácios e se estendeu com a mão de obra escrava de índios e negros até 1660.
O local é rodeado por um fragmento da Mata Atlântica. Nessa floresta urbana, vivem mais de 40 espécies de pássaros.
O complexo ocupa uma área de 632.226 m², construído em um penhasco de 154 metros de altitude, ficando a 500 metros do mar. O Morro da Penha foi doado aos franciscanos pela então governadora (donatária) do Estado Luiza Grimaldi, em 1591.
Os visitantes podem subir a pé, pela via principal ou pela Ladeira da Penitência, entrada mais antiga do local por onde Dom Pedro II passou com sua comitiva em 1860. O acesso de carro é liberado de segunda a sexta-feira. Outras opções para chegar ao alto do Convento são vans e o Trenzinho das Alegrias, que fazem o transporte de fiéis mediante o pagamento de uma passagem que vale para a subida e a descida do local.
CONHEÇA MAIS SOBRE O CONVENTO DA PENHA
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ESCONDERIJO
Quando chegou ao solo capixaba, frei Pedro Palácios se escondeu em uma gruta, na época chamada de Gruta dos Frades. O local, que anos depois passou a se chamar Gruta Frei Pedro Palácios, fica ao pé da montanha, ao lado do portão que dá acesso ao Convento pela Ladeira da Penitência.
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CONTATO COM A NATUREZA
Para quem gosta de caminhar e aproveitar a natureza, é possível fazer o trajeto a pé pela via principal de acesso, que tem cerca de 1,2 km. A trilha é abraçada por um fragmento da Mata Atlântica, que foi reflorestada ao longo dos anos e se tornou a maior “floresta urbana” do Estado, abrigando mais de 40 tipos diferentes de pássaros. Durante a trilha há pontos de descanso com bancos, artes pelas paredes e uma estátua de São Francisco de Assis.
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CAPELA PARA SÃO FRANCISCO
Foi pela Capela de São Francisco de Assis que tudo começou. Ela foi a primeira edificação construída no complexo, com início em 1562. Conta a história que Frei Pedro Palácios faleceu na Capelinha, no dia seguinte à primeira edição da Festa da Penha no ano de 1570.
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LADEIRAS
Outra forma de chegar até ao topo do Convento é pela Ladeira da Penitência, também chamada de Ladeira das Sete Voltas ou ainda a Ladeira das Sete Alegrias de Nossa Senhora. É uma subida íngreme de 500 metros, construída por índios e negros escravos em 1643. Na década de 1770, o local passou por uma renovação e a estrutura perdura até hoje. Pessoas importantes passaram por ali, como Dom Pedro II e toda sua comitiva em 1860.
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365 DEGRAUS
Chegando no Campinho, há, ainda, uma subida íngreme até chegar na Capela principal, no cume da pedra. São 365 degraus de escada até chegar ao local mais alto. O caminho pode ser admirado com uma bela vista do oceano. Para combinar com o cenário, as construções são pintadas de branco com janelas e portas em azul.
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CAPELA-MOR
A Capela-Mor foi edificada em 1568 no cume do penhasco. O interior é revestido com madeira em cedro com detalhes esculpidos pelo português José Fernandes Pereira entre os anos de 1874 e 1879. O assoalho foi reformado em 1980. O estilo remete ao Rococó com cores claras, tons pastéis e douramento.
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ALTAR DE NOSSA SENHORA
O altar foi remodelado em 1910 e abriga mais de 200 peças de 19 tipos diferentes de mármore, com uma cuidadosa talha de madeira dourada do século XIX esculpida pelo italiano Carlo Crepaz. Ao centro, a imagem de Nossa Senhora da Penha, trazida de Portugal em 1569. Ao lado dela, anjos, querubins e as imagens dos maiores santos franciscanos: São Francisco de Assis e Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Nas paredes laterais, pinturas de Vitor Meireles de 1877 e as obras sacras de Pedrina Calixto de 1926 e 1927.
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PLACAS DE AGREDECIMENTO
No anexo da capela, placas de agradecimento feitas em mármore, madeira ou azulejo. A prática é comum em santuários e materializa a gratidão ou o desespero de devotos a Nossa Senhora por milagres e graças recebidas.
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OBRAS DE ARTE
Pelo mesmo corredor, quatro grandes obras de arte contam momentos marcantes da história e lendas sobre o Convento. As pinturas, com medidas de até 1,70 metro de altura, foram feitas pelo artista brasileiro Benedito Calixto na década de 1920 e ilustram a chegada e a Gruta de Frei Pedro Palácios; a tentativa de invasão dos holandeses ao Convento, em 1640; e a seca que atingiu o Espírito Santo em 1769.
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ÁREA DOS ESCRAVOS
O Convento contou por muitos anos com a mão de obra escrava para tarefas diárias, como cuidado com pomar, com gado, limpeza e a própria construção do complexo. Em frente à secretaria, existe ainda um portão que dá acesso, por uma escadaria, à casa de hóspedes. Ao lado, é possível ver uma área gramada com ruínas e a antiga senzala, construída para os escravos. As ruínas foram feitas de óleo de baleia, conchas trituradas e pedras
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SALA DOS MILAGRES
Na subida, dê uma pausa para conhecer a Sala dos Milagres. São fotos, objetos, bilhetes, materiais que contam histórias de pessoas que alcançaram curas e milagres e atribuem o mérito à intercessão da Virgem Maria. No local há uma imagem de Nossa Senhora da Penha esculpida por Carlo Crepaz em 1958.