Emoção e fé durante a Romaria dos Homens Crédito: Fernando Madeira

Conforme informações divulgadas pela prefeitura da Capital, a primeira intervenção será um dia antes, às 23 horas da sexta-feira (5). A Rua José Marcelino será totalmente interditada, por ficar ao redor da Catedral Metropolitana, onde será realizada a missa para os romeiros no sábado (6), às 18 horas.

A Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) acrescenta que, às 14 horas do sábado (6), será bloqueado o trecho da Rua Professor Baltazar que cruza com a Rua Doutor José Benjamim Costa até a Rua José Marcelino. Desse modo, o acesso de carros ou motos nas vias do entorno da Catedral não será permitido. O fluxo será direcionado à Rua Dionísio Rosendo (via da Associação dos Funcionários Públicos).

A partir das 18h30, a intervenção será na Avenida Jerônimo Monteiro, que tem mão única no sentido Centro-Cariacica. A via ficará fechada para os fiéis se reunirem em frente ao Palácio Anchieta, onde haverá concentração de romeiros para ir ao encontro da imagem da padroeira. A Romaria dos Homens tem previsão de início às 19 horas. Os acessos à Avenida República e Rua General Osório também serão fechados.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha: como fica o trânsito com a Romaria dos Homens

Saindo da Catedral de Vitória, a procissão vai percorrer diversas vias do Centro da Capital, passando pelas Ruas José Marcelino e São Francisco, depois embaixo do Viaduto Caramuru até a Rua Cais São Francisco. A romaria irá desembocar no Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo, depois Avenida Duarte Lemos, até chegar na Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca, antes de acessar a Segunda Ponte.

As equipes de trânsito orientam os motoristas a evitar o Centro de Vitória na noite de sábado (6) porque, além das interdições fixas, durante todo o trajeto haverá bloqueios provisórios, enquanto os romeiros estiverem realizando a procissão. A expectativa é que o trânsito volte a fluir normalmente na região a partir das 22 horas.

Em Vila Velha, será necessária a interdição de toda a Avenida Carlos Lindenberg, entre outras vias, segundo a administração municipal. Essas interdições começarão a partir das 18 horas do sábado (6) e serão realizadas pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos: