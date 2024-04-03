Com a expectativa de atrair de 800 mil a 1 milhão de fiéis, segundo a organização da Festa da Penha, a Romaria dos Homens será realizada no próximo sábado (6) em homenagem a Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. Para conferir segurança aos romeiros e, ao mesmo tempo, organizar a circulação dos veículos, as prefeituras de Vitória e de Vila Velha apresentaram as ações que vão ser adotadas no trânsito das duas cidades.
Conforme informações divulgadas pela prefeitura da Capital, a primeira intervenção será um dia antes, às 23 horas da sexta-feira (5). A Rua José Marcelino será totalmente interditada, por ficar ao redor da Catedral Metropolitana, onde será realizada a missa para os romeiros no sábado (6), às 18 horas.
A Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) acrescenta que, às 14 horas do sábado (6), será bloqueado o trecho da Rua Professor Baltazar que cruza com a Rua Doutor José Benjamim Costa até a Rua José Marcelino. Desse modo, o acesso de carros ou motos nas vias do entorno da Catedral não será permitido. O fluxo será direcionado à Rua Dionísio Rosendo (via da Associação dos Funcionários Públicos).
A partir das 18h30, a intervenção será na Avenida Jerônimo Monteiro, que tem mão única no sentido Centro-Cariacica. A via ficará fechada para os fiéis se reunirem em frente ao Palácio Anchieta, onde haverá concentração de romeiros para ir ao encontro da imagem da padroeira. A Romaria dos Homens tem previsão de início às 19 horas. Os acessos à Avenida República e Rua General Osório também serão fechados.
Festa da Penha: como fica o trânsito com a Romaria dos Homens
Saindo da Catedral de Vitória, a procissão vai percorrer diversas vias do Centro da Capital, passando pelas Ruas José Marcelino e São Francisco, depois embaixo do Viaduto Caramuru até a Rua Cais São Francisco. A romaria irá desembocar no Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo, depois Avenida Duarte Lemos, até chegar na Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca, antes de acessar a Segunda Ponte.
As equipes de trânsito orientam os motoristas a evitar o Centro de Vitória na noite de sábado (6) porque, além das interdições fixas, durante todo o trajeto haverá bloqueios provisórios, enquanto os romeiros estiverem realizando a procissão. A expectativa é que o trânsito volte a fluir normalmente na região a partir das 22 horas.
Em Vila Velha, será necessária a interdição de toda a Avenida Carlos Lindenberg, entre outras vias, segundo a administração municipal. Essas interdições começarão a partir das 18 horas do sábado (6) e serão realizadas pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária nos seguintes pontos:
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Marilia Dirceu - (sentido Vitória - Eletro Induzido)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Mediterrâneo (Antes do M. Tipiti sentido Vitória)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Henrique Chaves
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Messias Gonçalves Correia
- Av. Carlos Lindenberg x Roberto de Freitas (sentido Vitória - Pedroni Auto Center - Aribiri)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Teresa
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Leopoldo Coutinho
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Guaporé (Autoescola Maturano)
- Rua Antonio Soares x Av. Carlos Lindenberg (sentido Vitória) (Central das Latas)
- Rua São Luis x São Cristóvão (Terminal do Ibes)
- Rua Orestes Barbosa x Av. Carlos Lindenberg (sentido Vitória) (Auto Latas)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Felipe Camarão (ao lado do Posto Ipiranga)
- Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua do Canal (Lateral Pimpolho)
- Av. Carlos Lindenberg (Av. Sol) x Rua Getúlio Vargas (fundos da Colibri Festas)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Gentil Nascimento (Posto Shell)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Francisco Cutini (Liga Automóveis)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Américo Bernardes
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Paraguassú (Gloria - Q'art Artesanato)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Nordeste (Extrabom Glória)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Terezinha (Eskina Semijoias)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Santa Rosa
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Nelson Sampaio
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Fernando Coelho (antiga Dadalto)
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Nossa Senhora de Fátima
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Maria Amália (farmácia em frente o antigo DPJ)
- Av. Jerônimo Monteiro x Rua Torquato Laranja
- Av. Jerônimo Monteiro x Rua Carolina Leal
- Av. Carlos Lindenberg x Rua Dr. Freitas Lima