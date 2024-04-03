Festa da Penha: Mão na Roda vai fazer transporte de cadeirantes

Serviço Mão na Roda vai fazer transporte gratuito de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida na Festa da Penha Crédito: GVBus/ Divulgação

Cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida vão contar com ônibus exclusivo para participar da Festa da Penha 2024. A Ceturb vai disponilizar o ônibus adaptado do Serviço Mão na Roda entre os dias 6 e 8 de abril. O coletivo fará o trajeto ida e volta.

O embarque e desembarque dos passageiros vai acontecer na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, com partidas das 6h às 16h, em direção ao Parque da Prainha.

Vale lembrar que, entre sábado e domingo da Festa da Penha, o acesso ao Sítio Histórico da Prainha, que concentra praticamente toda a programação, estará fechado para a entrada de ônibus e vans. Somente carros de serviço e de autoridades poderão entrar na área da festa.

Todos os ônibus do Sistema Transcol são adaptados com elevador para acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Assim, esses passageiros podem utilizar a frota para chegar até a Praça Duque de Caxias e, de lá, embarcar em um coletivo do Mão na Roda até o Parque da Prainha, onde o veículo também vai realizar o transporte no retorno.