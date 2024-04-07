Festa da Penha: imagem de santa chega à Prainha e fecha romaria

Após percorrer os 14 quilômetros da Romaria dos Homens, a imagem de Nossa Senhora da Penha chegou à Prainha, em Vila Velha, por volta das 23h50 de sábado (6). A procissão, que integra a programação da Festa da Penha 2024, foi encerrada com uma missa celebrada pelo Arcebispo de Vitória, Dom Dario.

Após a missa de encerramento, a imagem de Nossa Senhora da Penha de volta para o Santuário do Perdão e da Graça, no Convento da Penha. Neste ano, a Festa da Penha tem como tema “Ó vem conosco, vem caminhar” e conta com mais dois dias de celebrações, neste domingo (7) e na próxima segunda-feira (8), dia da padroeira.