Festa da Penha: imagem de santa chega à Prainha e fecha romaria

Após percorrer os 14 quilômetros da Romaria dos Homens, a imagem de Nossa Senhora da Penha chegou à Prainha, em Vila Velha, por volta das 23h50 de sábado (6). A procissão, que integra a programação da Festa da Penha 2024, foi encerrada com uma missa celebrada pelo Arcebispo de Vitória, Dom Dario.
Uma multidão de romeiros acompanhou o trajeto da padroeira do Espírito Santo, que saiu da Catedral de Vitória e seguiu até o Parque da Prainha. Famílias inteiras, até com bebês de colos, participaram da procissão. Entre os fiéis ouvidos pela reportagem de A Gazeta, muitos deles relataram que percorreram o trajeto para agradecer por uma graça alcançada por intercessão de Nossa Senhora.
Após a missa de encerramento, a imagem de Nossa Senhora da Penha de volta para o Santuário do Perdão e da Graça, no Convento da Penha. Neste ano, a Festa da Penha tem como tema “Ó vem conosco, vem caminhar” e conta com mais dois dias de celebrações, neste domingo (7) e na próxima segunda-feira (8), dia da padroeira.