Festa da Penha: romeira cumpre promessa após pai e filho serem curados

Moradora de Anchieta, na Região Sul do Espírito Santo, a romeira Raquel, de 37 anos, participou neste ano pela primeira vez da Romaria dos Homens, realizada neste sábado (6), durante a programação da Festa da Penha 2024. A motivação para percorrer os 14 quilômetros do percurso era agradecer por um milagre nas vidas do filho e do pai dela.

Hoje com dois anos de idade, o filho de Raquel nasceu sem respirar. A mãe pediu intercessão à Nossa Senhora da Penha e acredita que, graças à padroeira, o bebê, além de curado, não ficou com sequelas.

No mesmo período, o pai de Raquel recebeu diagnóstico de câncer. Mais uma vez, a devota pediu por um milagre. "Eu pedia muito a Nossa Senhora, todo dia eu passava em frente ao Convento da Penha e pedia a cura. Depois meu pai foi curado de câncer. Tudo aconteceu no período de dois anos em meio. Eu recebi a graça dela, a graça da vida do meu filho e do meu pai. Eles não conseguiram vir, mas estou aqui para cumprir a promessa", contou Raquel.