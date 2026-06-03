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Até sábado (6)

Inmet alerta sobre queda de temperatura durante o feriado de Corpus Christi no ES

O aviso vale de quinta-feira (4) até sábado (6) em todos os municípios do Espírito Santo

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 17:03

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 jun 2026 às 17:03
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Tempo muda na Grande Vitória e o friozinho deve se fazer presente neste feriado Rodrigo Gavini

O Espírito Santo vai começar o feriadão de Corpus Christi com possibilidade de queda de temperatura em todos os municípios. Segundo o comunicado, publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir das 0h desta quinta-feira (4) até 12h de sábado (6), a temperatura pode cair entre 3 ºC e 5 ºC. 


A empresa de meteorologia também alerta a população sobre o leve risco à saúde que a situação pode ocasionar. Se necessário ajuda, os munícipes devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.


O aviso do Inmet é reforçado pela previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O órgão informa sobre a presença de padrão de ventos costeiros que dá suporte e favorece chuvas ocasionais no litoral e Sul capixaba na quinta-feira.

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