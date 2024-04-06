Festa da Penha: sonho de ser goleiro motiva adolescente a fazer romaria

A fé em Nossa Senhora da Penha e o amor pelo filho levaram uma catequista pela primeira vez à Romaria dos Homens, realizada na noite deste sábado (6), durante a programação da Festa da Penha 2024, tradicional evento em homenagem à Padroeira do Espírito Santo. Naturais de Itaguaçu, município na Região Noroeste do Estado, a uma distância de 127 km de Vitória, Carla e o filho Otávio, de 12 anos, participaram da romaria para buscar intercessão pelo sonho do adolescente de ser goleiro em um time de futebol.

“Esse craque aqui [Otávio], o sonho dele é ser goleiro. E amanhã ele tem o jogo. Então, viemos colocar nas mãos de Maria para que chegue até o Pai, para que possa encaminhar o sonho da vida dele”, falou Carla, na transmissão ao vivo do evento, realizada por A Gazeta. A exibição acompanha todo o trajeto da romaria, da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha.

O desejo do jovem de ser jogador não vem somente do amor pelo futebol, mas também da vontade de ajudar a família. "Quero que dê certo para minha família toda e vim pedir para ser goleiro”, confirmou.

A travessia de Itaguaçu até a Capital do Espírito Santo não foi empecilho para a devota, que vê toda a caminhada da Romaria dos Homens como um ato de amor. "E a nossa Mãe é tudo para nós, então não é sacrifício, é prazer fazer parte da festa”, disse Carla.