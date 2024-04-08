Festa da Penha: Romaria dos Homens bate recorde com 1,2 milhão de fiéis

Os dados, divulgados na tarde desta segunda-feira (8) pelos organizadores do evento, indicam que as celebrações voltadas à padroeira do Espírito Santo registraram vários marcos importantes. A estimativa é que, em todos os nove dias da festa, mais de 2,7 milhões de participantes tenham visitado as atividades — nas últimas edições, a estimativa era de 2,5 milhões de pessoas.