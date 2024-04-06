Festa da Penha: reveja a Romaria dos Homens e a missa de encerramento

Um dos mais tradicionais eventos da Festa da Penha, a Romaria dos Homens, também conhecida como Romaria das Famílias, reuniu uma multidão de fiéis neste sábado (6), com transmissão ao vivo de A Gazeta. Os devotos percorreram um trajeto de 14 quilômetros, da Catedral de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha.

Neste ano, o evento em homenagem à Padroeira do Espírito Santo tem como tema “Ó vem conosco, vem caminhar”. Por volta das 17h, a imagem de Nossa Senhora da Penha já havia chegado à catedral para a missa que antecede o envio dos romeiros.

Concentração da Romaria dos Homens da Festa da Penha 2024

A celebração foi iniciada às 18 horas e, em sua fala, dom Andherson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, reforçou a temática do evento.

“Jesus disse aos discípulos: ‘ide pelo mundo e anunciai o evangelho’. Ou seja, ele nos mandou ir. Não somos uma Igreja que caminha fechada em si mesma, mas aberta para dialogar com as grandes alegrias e esperanças, os sofrimentos e as dores deste tempo, e nós o faremos também nesta romaria, pois tanta graça carrega o coração de cada um, mas ao mesmo tempo, tanto pedido, tanta súplica."

Missa de envio da Romaria dos Homens da Festa da Penha 2024 Crédito: Fernando Madeira

A saída dos romeiros da Catedral foi iniciada por volta das 19h, quando a imagem de Nossa Senhora da Penha deixou o Centro de Vitória rumo à Prainha, a bordo do Penha Móvel.

Missa da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória Crédito: Fernando Madeira

50º ANO PARTICIPANDO DA ROMARIA

Um dos participantes é o aposentado Robison Barbosa, de 65 anos, que participou neste ano da sua 50ª Romaria dos Homens . Na caminhada, ele vai levar a imagem de Nossa Senhora da Penha preparada por ele.

Festa da Penha 2024 Crédito: Vitor Jubini

Nos momentos iniciais do trajeto, a Santa percorreu as Ruas José Marcelino e São Francisco, seguindo por baixo do Viaduto Caramuru, com destino à Rua Cais São Francisco. No viaduto, um coral cantou um hino a Nossa Senhora da Penha durante a passagem dos romeiros.

SONHO DE SER GOLEIRO MOTIVA ADOLESCENTE A FAZER ROMARIA

A fé em Nossa Senhora da Penha e o amor pelo filho levaram uma catequista pela primeira vez à Romaria dos Homens. Naturais de Itaguaçu, município na Região Noroeste do Estado, a uma distância de 127 km de Vitória, Carla e o filho Gustavo, de 12 anos, participam da romaria buscar intercessão pelo sonho do adolescente de ser goleiro em um time de futebol.

PROMESSA APÓS CURA DE PARENTES

Moradora de Anchieta, na Região Sul do Espírito Santo, a romeira Raquel, de 37 anos, participou neste ano pela primeira vez da romaria, para agradecer por um milagre nas vidas do filho e do pai dela. Hoje com dois anos de idade, o filho de Raquel nasceu sem respirar. A mãe pediu intercessão à Nossa Senhora da Penha e acredita que, graças à padroeira, o bebê, além de curado, não ficou com sequelas. Já o pai dela, foi curado de um câncer.

Por volta das 20h20, os romeiros se preparavam para cruzar a Segunda Ponte. Na altura do Tancredão, em Vitória, fogos de artifício recepcionaram os romeiros.

A previsão inicial era de que a missa de encerramento da Romaria dos Homens tivesse início às 23 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entretanto, devido ao grande número de fiéis caminhando ao lado do Penha Móvel, a chegada ao ponto final foi atrasada, ocorrendo por volta das 23h30.

Na missa final, o arcebispo dom Dario Campos acolheu os romeiros que participaram do evento na noite de sábado (6) e convidou os fiéis a refletirem sobre a solidariedade cristã.

"Essa Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres, com o passar do tempo, dos anos, vem se tornando uma Romaria de toda a família da nossa Igreja. Neste ano, o tema da festa de Nossa Senhora da Penha é 'Ó, vem conosco caminhar', que é parte de um refrão de uma música que todos cantamos. 'Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem.' Com este tema, nos compreendemos, nos sentimentos parte dessa Igreja peregrina. Não estamos sozinhos. Estamos sendo acompanhados. Vamos juntos."

Ao final da missa de encerramento da romaria, a imagem de Nossa Senhora da Penha de volta para o Santuário do Perdão e da Graça, no Convento da Penha. A Festa da Penha 2024 conta com mais dois dias de programação, neste domingo (7) e na segunda-feira (8), dia da padroeira.