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Festa da Penha: assista à sétima missa do Oitavário

"Maria, caminha conosco em romaria!" é o tema da sétima missa do Oitavário da Festa da Penha

Publicado em 

06 abr 2024 às 16:00

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 16:00

Está sendo transmitida neste sábado (06), a sétima missa do Oitavário da Festa da Penha 2024. O tema de hoje é "Maria, caminha conosco em romaria!". 
Logo depois acontece a Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral de Vitória.  

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