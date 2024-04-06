Festa da Penha: assista à sétima missa do Oitavário

Está sendo transmitida neste sábado (06), a sétima missa do Oitavário da Festa da Penha 2024. O tema de hoje é "Maria, caminha conosco em romaria!".
Logo depois acontece a Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral de Vitória.
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