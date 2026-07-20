Mudança de líder e golaço de voleio marcaram a segunda rodada da Série B Capixaba

Mudança de líder, golaço de voleio e gols nos acréscimos marcaram a segunda rodada da Série B Capixaba
A segunda rodada do Campeonato Capixaba Série B 2026 foi marcada por mudanças importantes na classificação e lances decisivos. O Linhares FC venceu o confronto direto com o Doze, manteve os 100% de aproveitamento e assumiu a liderança isolada do Grupo Centro-Norte. No Grupo Centro-Sul, o Sport-ES venceu com um golaço de voleio de Erlon, enquanto o Rive resolveu a partida diante do Tupy-ES nos três primeiros minutos. Em Colatina, CTE/Colatina e GEL marcaram os dois gols do empate apenas na reta final do segundo tempo.
Pinheiros-ES 0 x 1 Sport-ES
Na sexta-feira, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Sport-ES conquistou a primeira vitória na competição ao derrotar o Pinheiros-ES por 1 a 0. Em uma partida equilibrada e disputada em um gramado bastante irregular, o Tigre criou as melhores oportunidades e definiu o placar aos 31 minutos do segundo tempo, quando Erlon aproveitou uma bola mal afastada pela defesa e acertou um belo voleio no ângulo.
Tupy-ES 0 x 2 Rive
No sábado, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Rive precisou de apenas três minutos para construir a vitória sobre o Tupy-ES. Juninho Mello abriu o placar de cabeça logo no primeiro minuto e João Victor Sales ampliou em contra-ataque aos três. O time de Alegre ainda acertou a trave com Kaiky Laranjeiras antes do intervalo e criou outras boas chances na etapa final. Nos minutos finais, uma confusão na arquibancada provocou a interrupção da partida por alguns instantes.
CTE/Colatina 1 x 1 GEL
No domingo, no estádio Justiniano de Melo e Silva, em Colatina, GEL e CTE/Colatina protagonizaram um final emocionante. Aos 43 minutos do segundo tempo, Rômulo marcou de cabeça para colocar a equipe serrana em vantagem. Três minutos depois, Gustavo aproveitou o corte parcial do goleiro Pezão após um lançamento e decretou o empate do time colatinense.
Doze 0 x 2 Linhares FC
Também no domingo, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Linhares FC venceu o duelo entre os líderes do Grupo Centro-Norte e assumiu a ponta da chave. Wendy abriu o placar de cabeça aos 32 minutos do primeiro tempo, e João Firmino ampliou em cobrança de falta quatro minutos depois. Na etapa final, o Doze desperdiçou uma cobrança de pênalti e a partida ainda teve um princípio de confusão entre jogadores das duas equipes.
Classificação
No Grupo Centro-Norte, o Linhares FC lidera de forma isolada, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Doze permanece na vice-liderança, com três pontos. GEL e CTE/Colatina, que empataram na rodada, somam um ponto cada, com vantagem para a equipe serrana no saldo de gols. O Audax São Mateus, que folgou, segue na lanterna sem pontuar.
No Grupo Centro-Sul, Estrela do Norte e Sport-ES dividem a liderança, ambos com três pontos, levando vantagem o time cachoeirense pelo saldo de gols. Rive e Tupy-ES também têm três pontos e aparecem na sequência, mantendo a disputa pela classificação bastante equilibrada. O Pinheiros-ES é o único clube da chave que ainda não pontuou.
Próximos jogos
A terceira rodada será disputada entre terça e quinta-feira. Na terça-feira, o Sport-ES recebe o Tupy-ES, no estádio Robertão, em Serra. Na quarta-feira, o Audax São Mateus enfrenta o CTE/Colatina, no estádio Sernamby, em São Mateus, e o Estrela do Norte encara o Pinheiros-ES, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. A rodada será encerrada na quinta-feira, com GEL x Doze, no estádio Robertão, em Serra. Linhares FC e Rive folgam na rodada.