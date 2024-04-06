Festa da Penha: morador de Vila Velha participa de romaria há 50 anos

O aposentado Robison Barbosa, de 65 anos, participa neste ano da sua 50ª Romaria dos Homens, tradicional percurso de devotos que integra a programação da Festa da Penha, no Espírito Santo. Na caminhada de 14 quilômetros do Centro de Vitória até a Prainha, em Vila Velha, ele vai levar a imagem de Nossa Senhora da Penha preparada por ele.

Morador de Vila Velha, Robison contou que sua história com a romaria começou com a sua mãe, que lhe passou a fé em Nossa Senhora. Neste ano, ele conta que vai pedir a benção de todos os seres humanos e também da sua família, principalmente do seu filho que passa por enfermidade.